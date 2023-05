¡No pega una! Estefi Berardi se quejó de los piquetes y Yanina la trató de "inútil"

La Ciudad de Buenos Aires amaneció este jueves con varios cortes de avenidas y calles a raíz de la movilización que realizan organizaciones sociales para repudiar "el ajuste del FMI y reclamar una solución ante el problema alimentario", lo que generó una importante congestión de tránsito y el mal humor de aquellos que buscaban llegar a sus respectivos trabajos.

Entre ellos se encontraba Estefi Berardi, quien debió cumplir su jornada laboral en Mañanísima, programa que se graba en Constitución y conduce Carmen Barbieri, desde su auto. "Estoy clavada en el medio del tránsito. Estoy por el Congreso. Hago una cuadra en la 9 de Julio y nos vuelven a mandar por adentro. Estoy clavada yo y los millones de autos que quieren llegar a trabajar. Los autos hacen unos metros y frenan. Van a paso de hombre", dijo, indignada.

Con la tecnología como aliada, la panelista salió en vivo desde su auto y agregó: "Me orillé para poder hablar con ustedes, pero hace media hora que estoy intentando llegar. Es una vergüenza que la ciudad no haga nada para frenar esto. Que manifiesten lo que quieran, pero al menos antes dejaban un carril para circular. No puede ser que no puedas llegar a trabajar porque hay gente que te corta la calle y la ciudad no hace nada".

Antes de salir al aire, Estefi ya había acudido a sus redes sociales para avisarle a su "público" que no iba a poder llegar a su lugar de trabajo. "No puedo llegar al trabajo", expresó a través de sus historias de Instagram mientras mostraba una foto de una manifestación. "La ciudad debería hacer algo con esto para que puedan manifestarse dejando aunque sea un carril libre. Es una vergüenza", sumó, molesta.

Al ver el enojo de su compañera, Carmen le explicó el complicado panorama de cortes que hoy sufre la Ciudad de Buenos Aires. "Hay muchos que están acampando desde ayer. Vos quedate tranquila. Igual te tenemos en el programa", le dijo la capocómica al verla con bronca. "Yo no tengo manera de avanzar. ¡No puede ser que no dejen un carril para poder llegar al laburo! ¡La ciudad tiene que resolver este tema!", le respondió Berardi.

Y la conductora de Mañanísima concluyó: "Yo siempre digo que tienen que organizarlo mejor, pero que sí manifiesten. ¿Cómo no van a manifestar? Vos, tranquila". Berardi viene de una semana complicada, con filosos cruces con Ángel de Brito y, sobre todo, Yanina Latorre en LAM. En ese sentido, la mujer de Diego Latorre aprovechó la captura que hizo un seguidor para volver a arremeter contra la "amante" de Fede Bal. "Ni para remar un canje sirve", escribió Yanina.

En la imagen que había compartido el internauta se la podía ver a Berardi distraída, viendo la pantalla de su teléfono, mientras Marixa Balli estaba realizando una publicidad en el programa. "No sirve ni para ponerle onda a las publicidades, irrespetuosa total", sumó la cuenta de Twitter (@Tronnk_), provocando que algunos otros usuarios castigaran a la panelista. "Siempre que hablan y la enfocan esta igual, con el celular, no sé qué se quejan...", "No sabe aprovechar la súper oportunidad que se le dio", "Todas hacen lo mismo, pero la otra no suelta", fueron algunos de los mensajes que recibió Berardi.