¡No pega una! Levantaron Hogar Dulce Hogar y Tinelli sumó una nueva frustración televisiva

En épocas de vacas flacas, donde el rating no acompaña y la batalla por la audiencia es feroz, Marcelo Tinelli decidió apostar en diciembre del año pasado a un nuevo reality show que en definitiva dio que hablar: Hogar Dulce Hogar fue el nuevo proyecto producido por LaFlia, la productora que fundó y presentó el conductor de ShowMatch en 2018 en medio del conflicto con el Grupo Indalo.

Las esperanzas estaban puestas en este programa luego de que la productora registrara varios fracasos televisivos. Sin ir más lejos, este nuevo programa llegó para ocupar las tardes de El Trece, luego del abrupto final de Corte y Confección, programa que condujo por última vez Andrea Politti el 11 de junio del año pasado y tuvo como ganador a Aníbal Pachano.

Cabe recordar que por la baja audiencia, aquel ciclo pasó a durar solo 60 minutos con dos cortes publicitarios, lo que dejó muy poco espacio para el programa. Corte y Confección había llegado a su fin a mediados de agosto de 2020, luego de un éxito que se prolongó durante 20 meses. El reality show dedicado a la moda se había estrenado el 14 de enero del 2019 y había finalizado tras su tercera temporada.

Si bien logró más que aceptables números de audiencia, las autoridades del Trece, con Adrián Suar a la cabeza, habían decidido que era tiempo de un recambio. Pero su lugar fue ocupado por Mujeres del Trece, ciclo que al igual que los dos anteriores también fue producido por la productora encabezada por Tinelli y que terminó siendo un completo fracaso en audiencia.

De hecho, el ciclo que fue conducido originalmente por Roxy Vázquez, Claudia Fontán, Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán y Jimena Grandinetti sufrió varias transformaciones hasta que terminó convirtiéndose en un programa satélite del Cantando 2020. Ese programa fue levantado dos semana antes de que finalizara su contrato. Salió del aire el 16 de octubre, cuando su contrato tenía vigencia hasta el 31 de octubre.

Desafortunadamente, el rating nunca acompañó: aquel primer programa cosechó tan solo 5.7, mientras que del otro lado de la vereda superaban la barrera de los 8 de la mano de Cortá por Lozano en Telefe. Luego, el ciclo de canal Trece midió 2.7 puntos y sentenció su destino. Al mismo tiempo, "Mujeres" quedó sumergido en fuertes internas, en su mayoría todas relacionadas con Soledad Silveyra.

Tanto en la previa, el aire y en el post programa, hubo malas contestaciones y situaciones muy incómodas delante de sus compañeras de elenco y de todo el equipo entre la ex jurado del Bailando por un sueño y Teté. En LaFlia redoblaron los esfuerzos por intentar acercar a ambas partes, pero las diferencias entre Solita y Teté parecían irreconciliables. Sin embargo, cuando se le mostró la puerta de salida a Solita todo se solucionó.

Desde LaFlia habían señalado que la causante de estos "roces" era Solita: la actriz atacaba y destrataba a Teté, a veces de manera muy intensa. Por otra parte, habían asegurado que ésta última se comportó como una "Lady" y se bancaba el mal humor y los dardos de su compañera porque no quería llegar a un conflicto mayor, Además, remarcaron que la ex modelo se sentía muy segura en su papel.

El segundo conflicto se originó luego de que el programa cambiara de formato por el bajo rating. Debido a esto, se convirtió en un nuevo programa satélite del Cantando por un sueño 2020. Los pésimos números del programa obligaron a la producción de LaFlia a dar un cambio abrupto. En primer lugar, se había decidido la salida de Claudia Fontán.

El ciclo mutó y se transformó en un casting para elegir a ignotos participantes que nunca se sumaron al Cantando 2020. De esta manera apostaron a conmovedoras historias de vida. Este cambio drástico en El Trece generó, además de la salida de Fontán, una renuncia inesperada: Florencia de la V decidió dar un paso al costado a horas de comenzar el nuevo formato.

Con Ángela Leiva entre las jurados invitadas del concurso, y acompañada por las conductoras Soledad Silveyra y Teté Coustarot, este envío tenía como fin hacer emerger una figura del público que logre su sueño de participar en el programa conducido por Laurita Fernández y Ángel de Brito.

Para la producción hacía falta una jurado más para el nuevo formato de Mujeres y ese lugar fue ofrecido en las últimas horas a Moria Casán. Pero La One, que por entonces integraba el jurado del Cantando 2020, habría puesto como condición no compartir estudio con Solita, originando el tercer y último escándalo del programa de mujeres en canal Trece.

A causa de todos los inconvenientes y, sobre todo, el muy bajo rating, se decidió dar por finalizado aquel programa que salió del aire por última vez el viernes 16 de octubre del 2020. Por esta razón, El Trece decidió apostar a una cuarta temporada de Corte y Confección para encender las tardes con un ligero cambio: volvió con una versión famosos, lejos del formato amateur que buscaba al mejor modista de Argentina, pero no logró cautivar al público y finalizó con pena y sin gloria.

Fue así que llegó Hogar Dulce Hogar. Con la conducción de Eugenia Tobal, el reality de decoración, remodelación y reciclaje debutó el 6 de diciembre último con un piso de 4,9 puntos que le dejó "Match Game" -el programa conducido por Soy Rada y también será levantado por El Trece- y llegó a una marca máxima de 5,2. Pero tenía la difícil misión de competir con las novelas de Telefe que ya son un clásico de las tardes y que, en definitiva, terminaron sentenciando su destino.

Cada semana se enfrentaron dos equipos de cuatro integrantes, que recibían un desafío manual que tenía que ver con: reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, la redecoración de un ambiente, etc. Pero la gente no quedó enganchada y poco más de un mes después de su estreno, Suar optó por levantar el ciclo cuando tocó un piso histórico para el canal con apenas 1,8 puntos de rating. De esta manera, el lugar que dejará el envío producido por Tinelli será ocupado desde el lunes 7 de febrero por Fabián Doman, quien regresará al canal con un nuevo magazine: Momento D.