"No puedo hacer nada, ya lo tengo": Qué es el SIBO, el síndrome que padece Araceli González

La noticia que dio la actriz Araceli González el último fin de semana en sus redes sociales, acerca de que había sido diagnosticada con SIBO (Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, por sus siglas en inglés), conmovió a gran parte de sus seguidores y a su propio entorno. El padecimiento gástrico suele durar quince días en recuperarse, aunque existen diferentes tipos de casos con gravedades distintas.

"Me acaban de diagnosticar SIBO ayer", reconoció González en sus redes sociales. "Lo tomé con mucha calma. La verdad es que no me estresó recibir el diagnóstico porque, sinceramente, cuando ya sabés lo que tenés, podés abordarlo como corresponde y es lo que me está pasando a mí ahora", agregó.

El SIBO básicamente es un sobrecrecimiento bacteriano en la zona del intestino delgado, provocado por la misma flora intestinal de todo el tuvo digestivo. Mientras que la presencia de este tipo de microorganismos es normal en el intestino grueso, su presencia en el delgado es motivo de identificación de este mal.

De acuerdo con los profesionales, "se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esa parte del tubo digestivo". "El crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado comúnmente se produce cuando una circunstancia, como una cirugía o una enfermedad, ralentiza el paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias. El exceso de bacterias a menudo causa diarrea y puede provocar pérdida de peso y malnutrición", detallan desde la Clínica Mayo, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Su recuperación puede tomar de 15 días a un mes, aunque existen casos que puede durar más de no ser correctamente medicados. "Yo lo tomé muy tranquila. La verdad es que no puedo hacer nada, ya lo tengo", develó la modelo durante el anunció que hizo en sus redes. "Son los distintos stop que nos pone la vida. Generalmente, uno va tan acelerado con todo que no se da cuenta. Me sirve para volver a mi camino, al de comer bien y en los tiempos que hay que hacerlo. Siempre la vida te da estas cosas, como que te desbandás, pero volvés. Y lo bueno es estar lúcido para darse cuenta", aseguró Araceli.

La modelo reconoció que el diagnóstico la frenó "porque venía como media enloquecida", lo que le generaba olvidarse de comer bien y como corresponde, ya que no consume lactosa por ser intolerante, ni gluten, porque no le hace nada bien. "Me estoy tomando con calma todo esto y veo que hay un acelere del otro lado, muchos de saber qué es porque no lo tienen muy claro, como yo, y muchos de que saben todo y te recomiendan", contó la ex de Adrián Suar. "Lo más importante es que ya estoy diagnosticada, que tengo que hacer una dieta con un nutricionista que me va a ayudar y que voy a estar muy bien. Les iré contando qué me dicen", añadió.

En el medio del anunció confesó que, mientras investigaba con su pareja el actor Fabián Mazzei, su hija Flor Torrente la llamó, porque una amiga de ella tuvo el mismo diagnóstico dos meses atrás, y le recomendó un nutricionista que hace el seguimiento correspondiente con mucho cuidado. "Vayamos a un médico, que nos vea y nos diga qué tenemos. Y, a partir de ahí, poder cuidarnos como corresponde", concluyó.

Si bien la mala noticia sanitaria significó un golpe, este no la privó a la modelo y actriz del buen humor que la caracteriza. Mientras contaba en su declaración lo que estaba atravesando, se refirió a los mates que tomaba. "Lo endulcé con coco. Hoy puedo tomarlo, mañana no sé. Soy muy novata y me preguntan demasiado. Y la verdad, no sé", bromeó.

Luego, en un video que subió a su Instagram en formato selfie, Araceli escribió: "Yo ahora estoy con SIBO por 20 días. Venceremos". Lo hizo mientras cantaba el hit Adios de María Becerra, con la fuerza y un estilo bien actual, similar a los tiktokers más destacados del momento. Habrá que ver cómo evolucionan los síntomas de este malestar. Mientras tanto, González no pierde el humor.