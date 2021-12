"¡No queremos más hermanos!": los rumores de embarazo de Wanda y el reclamo de sus cinco hijos

Hay que decirlo: Wanda Nara ya tiene un master en instalar agenda a través de dudosos y ambiguos posteos en sus redes sociales. Después de que el propio Mauro Icardi revelara a través de una encuesta en Instagram que su mujer le había "pedido" tener otro hijo, la empresaria redobló la apuesta y compartió una foto del matrimonio junto a los cinco hijos de la familia ensamblada y la leyenda: "Continuará". Como era de esperarse, los rumores de un posible embarazo circularon con la misma velocidad con la que lo hizo el duro posteo en el que hizo público el affaire que el futbolista del París Saint Germain mantuvo en septiembre con Eugenia "la China" Suárez durante un viaje secreto a París.

Sin embargo, mientras los Icardi coquetean con la idea de ampliar la familia ensamblada, fue Zaira Nara quien se encargó de desarticular cualquier tipo de rumor; al menos... por ahora. Mientras participa como reemplazo del ciclo Flor de Equipo, la modelo fue consultada por los posteos cruzados de su hermana y su cuñado y sentenció sin pensarlo: "¿Me estás jodiendo? ¡Ya tiene cinco! Ayer los tuve que llevar a la casa, los tenía que devolver, y tuve que hacer dos viajes porque no me entraban los chicos. Yo tengo un auto normal".

"Tener un hijo podría ser la legitimación del vínculo, ¿no?", insistió el panelista Tomás Dente, haciendo alusión a las tres separaciones en menos de un mes que el matrimonio anunció, luego de que estallara a nivel mundial la infidelidad del futbolista con la ex Argentina, tierra de amor y venganza. Atenta a la sugerencia, Zaira resistió: "¿Hace falta legitimar? ¿Con un hijo? No, pobre, ya fue. Para mí ahora hay que disfrutar de la vida. La más chiquita (por Isabella) tiene cinco años".

Cabe recordar que el último embarazo de Wanda fue de riesgo, dado que se trató de su quinta cesárea y en su momento no tuvo la aprobación de su médico, tal y como recordó en el posteo de cumpleaños que le dedicó a su hija menor. "Por vos arriesgué mi vida en mi quinta cesárea y hoy en recompensa tengo un ser tan especial como mi bebita y doy mi vida por vos. Que Dios te cuide siempre, sos junto a tus hermanos nuestra vida. Te amamos, pequeña Petunia", reconoció Wanda.

Zaira pasó las fiestas junto a Wanda y toda la familia en la mansión de Santa Bárbara que Maxi López le entregó en calidad de "pago" por la cuota alimentaria de los tres hijos que tiene con la empresaria: Valentino, Constantino y Benedicto. Luego, los primos pasaron el día en lo de su tía materna y compartieron tiempo con la beba de una amiga de la modelo, lo que le dio el pie a Zaira a preguntarles si efectivamente tienen ganas de sumar un integrante más a la familia.

"Ayer estaba la bebé de una amiga y estaban los cinco hijos de mi hermana, más los dos míos. Y les pregunté a los hijos de Wanda si les gustaría tener otro hermano. Me dijeron que no, que no quieren. Ninguno quiere. Ya son un montón", cerró Zaira.