"No quiero ser otra Jey": el futuro de Jésica Cirio en La Peña de Morfi y sus exigencias a Telefe

La imagen de Jey Mammon en la entrega de los Martín Fierro 2023, abandonado por sus compañeros de La Peña de Morfi en la mesa que les tocó, genera sensaciones encontradas en Jésica Cirio. Ahora es ella la que teme estar camino a la cancelación, luego de que fuera denunciada por enriquecimiento ilícito junto a su ex pareja Martín Insaurralde, uno de los protagonistas del Marbella-Gate en donde quedó expuesto en una vida de riqueza y lujos junto a la modelo Sofía Clerici.

La conductora no quiere quedar pegada a los problemas judiciales que tendrá el padre de Chloe, su hija pequeña, y es por eso que, tras enterarse de sus infidelidades, decidió separarse en octubre del 2022, hace ya casi un año. Al mismo tiempo, sabe el rol que cumplió Telefe en la salida del conductor que reemplazó a Gerardo Rozín y que quedó en el ojo de la tormenta tras las acusaciones de abuso sexual en su contra. "Jesica le tiene mucho temor a la condena social, me aseguran que habría pedido apoyo al canal, que no le suelten la mano como pasó antes con Jey Mammon, que apenas salió el testimonio de Lucas Benvenuto él fue apartado", recordó el periodista Juan Etchegoyen en su programa.

La información concuerda con las versiones que surgieron esta semana, en la cual la señal le pedía que se tomara por lo menos el domingo que viene porque la habían visto muy pendiente de su teléfono celular, y con nervios. Lo cierto es que la modelo no estaría nada de acuerdo con el pedido y que habría sido muy clara en pedirles que no le hagan lo mismo que a Jey, y que la acompañen en este difícil momento.

"Básicamente lo que está pidiendo Jesica es ‘no quiero ser una Jey Mammon más’, veremos qué pasa pero también es difícil hacer un programa en estas condiciones, sabiendo que todo el público te tiene apuntada por lo que se está investigando", aseguró Etchegoyen. Es un hecho que el castigo social no es el mismo sobre las dos figuras. Mientras que lo de su ex compañero tiene un repudio casi absoluto, lo de Cirio pasa por dos filtros: por un lado el político, con personas que la juzgan de acuerdo a dónde se paran, y por el otro, uno más comprensivo, que descree que ella esté involucrada en asuntos de corrupción por no ser de ese mundo.

Aunque esta no sería la única razón por la que el canal quiere aprovechar la volteada para bajar a la figura. "Se están viviendo momentos incómodos en Telefe hace rato en relación a Jésica Cirio, la realidad es que el canal está cansado de ella hace rato y yo fui el primero que te lo conté acá en su momento aún sin saber obviamente las sospechas de corrupción", remarcó Etchegoyen. "¿Te acordás de los posteos de Jesica hace unos meses? Posteos fuertes sin destinatario aunque está claro a esta altura a quien iba dirigido eso, bueno hay un nuevo capítulo del enojo de Telefe con la conductora que puede llegar a su salida pero no por ahora me dijeron", agregó el periodista.

Mientras tanto es difícil tener una confirmación de lo que pasará el próximo domingo y, por ende, con todos los siguientes. Los antecedentes son claros y dan a entender que, en caso de recibir el mismo trato que Jey, Cirio tiene los días contados al frente de La Peña de Morfi, por más que las causas pasen sin encontrarla culpable.