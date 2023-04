“No recibí ninguna propuesta”: la respuesta de Lucas Benvenuto ante los rumores de su participación en el Bailando

“No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. No voy a ir a ningún Bailando por un sueño, no”, escribió Lucas Benvenuto en su cuenta de Instagram. Pese a los rumores que circularon en los últimos días, que respecta a su posible participación, el joven que denunció a Jey Mammon por abuso sexual aclaró que no recibió ninguna propuesta y que tampoco aceptaría.

En las últimas horas los rumores sobre la participación del patinador en el reality conducido por Marcelo Tinelli ahogaron las redes sociales, y frente a las críticas de sus seguidores, Benvenuto afirmó: “Debido a la cantidad de mensajes y llamadas que estoy recibiendo me veo en la obligación de aclarar lo siguiente en un día como hoy que es el día del patinador y era síntoma de alegría para mi”.

Además, agregó: “No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Ushuaia. Tengo muchos proyectos personales. No voy a ir a ningún Bailando por un sueño, no. Ya saben, no aceptaría ninguna propuesta”.

Por otro lado, Benvenuto remarcó que si esto hubiese sido así, no entiende por qué estaría mal e incluso cuestionó la mirada que la sociedad pone sobre las víctimas. “Ahora, me gustaría decirles algo. ¿Qué tendría de malo que reciba una propuesta? ¿Qué tendría de malo que acepte?”.

No obstante, cerró: “Nuevamente se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad. No podes tener familia, no podes sonreír, no podes tener pareja, no podes irte de viaje, no podes ser feliz”. Este mensaje lo compartió frente a las reiteradas agresiones que recibió en sus redes sociales, en donde lo trataron de querer “cámara” y ser fanático del show.

Denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon

En el 2020, Benvenuto denunció a Jey Mammon y lo acusó de haberlo abusado sexualmente en el 2009, cuando él tenía 14 años y el conductor 32. En el 2021 la causa se cerró en manos del juez de instrucción Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones, quienes consideraron que la causa había prescripto debido al tiempo que pasó. Sin embargo, y frente a la detención del productor Marcelo Corazza, el patinador denunció públicamente lo sucedido.

Desde ese entonces, comenzaron a viralizarse videos en donde no solo él sino también muchos famosos hacían mención a las "preferencias" sexuales del cantante, que respectan a la edad. Además, por este motivo Jey se fue del país y se encuentra actualmente en España.