¿No saben la definición de incesto? Nati Jota afirmó sobre el sexo entre hermanos: “Es cultural”

Nati Jota se destaca por su sinceridad y por cómo hace para llevar de un extremo a otro las particulares situaciones que le pasan en su vida cotidiana. El martes por la mañana vía streaming nuevamente dejó en claro que todo lo que se le cruza por la mente lo puede decir al aire sin ningún tipo de barrera ni filtro, tras plantear un debate en la mesa poco común: relaciones sexuales con hermanos.

Todo empezó a las ocho de la mañana en el programa que llevan a cabo en la plataforma “Olga”, junto a Eial Moldavsky y Leticia Siciliani, cuando en la apertura del mismo, él planteó una consigna muy particular para empezar el día: a partir de qué categoría de primo, el sexo está mal visto. Fue algo que dejó totalmente sorprendidas a sus compañeras y a la producción, ya que poco esperaban comenzar con ese dilema.

Más allá de que la primera reacción fue sorpresa para las dos, la primera en romper el hielo y soltarse fue Nati Jota que sin problema ni lugar a dudas ancló el debate, opinó y hasta extendió la apuesta llevando desde las relaciones sexuales entre primos hasta qué pasaría si sucede eso mismo entre hermanos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Cómo lo hizo? El reloj marcaba las 08:12 hs y luego de un ida y vueltas de opiniones sobre las relaciones entre primos, la periodista deportiva manifestó: “A mí me gustaría que el debate sea culear con hermanos” y rápidamente la primera impresión que tuvo Moldavsky fue responderle: “Para, (Javier) Milei. ¿Por qué te vino ese pensamiento?” y lejos de quedarse callada, Siciliani le planteó: “Además, no tenes hermanos varones…” dando a entender que Natalia no podría estar en esa situación.

La propuesta fue tan inesperada que la influencer en un momento en el que empezó a tartamudear de los nervios y del querer salir de la situación en la que se vio envuelta, retrucó: “Obviamente me resulta rarísimo. La verdad que cualquiera. Por eso capaz lo digo más livianita de ropas. Me resulta raro y turbio”, y agregó para redoblar la apuesta: “Pero es cultural que no te puedas culear a tu hermano”.

Mientras tanto, Siciliani hizo lo suyo con su computadora en mano y aprovechó el momento para buscar mediante Google qué pasa si entre primos buscan tener hijos y en ese caso, de qué manera saldrían. “La realidad es que no hay evidencia científica que demuestre que los niños no serían sanos. Pero, así y todo, hay países en los que está prohibido el matrimonio entre primos”, leyó. Y a modo de anécdota y queriendo dar por finalizado el tema, Nati Jota disparó: “Ah, este dato me había olvidado. Los papás de mi tío son primos”.

¿Cómo se llegaron a debatir las relaciones sexuales entre familia? Moldavsky en la apertura de “Sería increíble”, planteó: “¿A partir de qué categoría de primo el sexo no está mal visto?” y a la par se respondió a si mismo: “Me gusta que lo que defina si vamos a tener relaciones o no sea la cantidad de recuerdos que nos unen. No te podes bajar a una prima con la que te sacabas los mocos. Tiene que ser una prima que apareció en tu vida pasados los 15 años”.

“Si aparece una prima nueva pasados los 15 años de edad similar y que vos ya te levantas mirando a Jerusalén, esa persona pasa a ser parte de tu categoría de lo que podes intervenir. Después no hace falta tener pibes, es un tirito, una descarga eléctrica”, agregó.

Mientras la hermana de Griselda Siciliani gritaba de fondo “No, no” con cara totalmente sorprendida y un poco espantada por los dichos, Jota entró en el debate y aseguró: “Yo estoy de acuerdo con que un primo segundo te lo podes recontra mega culear. Yo pienso que depende de qué tanto compartiste porque es ese primo segundo que no viste nunca en su vida, ni a él ni a sus padres”.

Tras mostrarse a favor de mantener relaciones entre primos lejanos, sostuvo: “Te doy un ejemplo: yo con mis primas tengo un vínculo muy cercano, me daría impresión que los hijos que no tengo estén con los hijos que ellas aun no tienen” y a la vez, Moldavsky cerró con una peculiar situación dentro de su entorno familiar: “Mi vieja es recontra amiga cercana de su prima, nunca se presentó el deseo de estar con la hija, pero no me hubiera parecido moralmente incorrecto”.

El debate no fue extenso porque entre los tres mantenían risas cómplices de nervios y sorpresas por lo que cada uno decía, pero sí quedó en claro que entre Moldavsky y Nati Jota no existen peros cuando hay familiares de por medio. Aun así, resta saber si realmente lo pondrían en práctica tras verse envueltos en esa situación. Por el momento, la única que se mostró horrorizada y en contra de lo propio fue Siciliani que poca participación demostró.