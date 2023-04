"No saben lo que pasó": la bronca de Mariano Martínez tras los rumores que vinculan a su novia con el ex de Fátima

Triana Ybañez, la actual pareja de Mariano Martínez, fue señalada esta semana como la tercera en la profunda crisis que atraviesan Fátima Florez y Norberto Marcos, tras 22 años de relación. Según trascendió, la bailarina -que pertenecía al staff de la humorista- habría mantenido un affaire con el representante hace tan solo cinco años, lo que dinamitó el matrimonio. “Él se lo negó y a ella le quedó la duda”, expresó Pablo Layus.

De acuerdo con el periodista, las sospechas aparecieron cuando a Fátima le faltaron 80 mil dólares en su casa. "A ella le llegó y trató todo el tiempo de se lo confirme o no. Él se lo negó y a ella le quedó la duda. Fátima no sabe realmente bien lo que tiene, lo que ha ganado y es por eso que le mandó una carta documento a Norberto para que no la represente más y dejar en claro que ella rompe la relación profesional entre ambos de manera legal”, sostuvo.

Sin ir más lejos, en Intrusos señalaron que una vez que la capocómica se enteró de la infidelidad, ese momento "hubo una crisis de pareja al borde de la separación", aunque aclararon que Fátima "no llegó a confirmar la infidelidad”. Nancy Duré relató que por aquel entonces, Ybáñez pertenecía al staff de bailarinas de Fátima “a la que el resto no quería mucho porque le decían la protegida”. “Es alta, morocha e íntima amiga, hoy ya no está en el staff”, describió.

Em Socios del espectáculo fueron más detallistas y resaltaron que la bailarina "era íntima amiga de Fátima, y por ende, estaba todo el tiempo con Fátima Flórez y Norberto Marcos, con algún privilegio, que al resto del elenco no le gusta". "Alguien le habría dicho a Fátima 'abrí los ojos, fijate lo que pasa con esta íntima amiga tuya, que tanto proteges, y tu marido", detallaron en el ciclo de canal Trece.

Con este escandaloso supuesto affaire dando vueltas, quien rompió el silencio y se mostró muy molesto fue Mariano Martínez, quien salió a defender a su pareja con uñas y dientes. “Lo que voy a decir al respecto, que me parece importante, es que tengan cuidado ustedes porque yo no escuché que lo haya dicho alguno de los protagonistas, tanto uno como el otro”, comenzó advirtiendo el protagonista de la película Humo bajo el agua.

En diálogo con Intrusos, señaló que su novia nada tiene que ver con "la estafa" por 80 mil dólares que denuncia el entorno de Fática o con el supuesto affaire. "Y lo afirman y hablan diciendo ‘y las conocemos a estas personas como son, no tienen talento, pero...’. Y la verdad que tienen que tener cuidado porque es una mujer que no saben lo que pasó. Si llegado el caso, alguno de los protagonistas dice algo, bueno, ahí se verá como se desarrolla...", expresó.

Y sentenció: "Yo sé que es mentira y nada de eso es cierto. Pasa que la acusación no viene directamente de alguno de los protagonistas”. Martínez sostuvo que las especulaciones “golpearon” a su novia y cerró: "Ella cuando se sienta bien y yo respeto sus tiempos. Tengan cuidado, porque es una mujer, una joven que trabaja desde muy chiquita, se vino de su provincia a laburar y se ganó todo laburando. Y se tiene que comer esta mentira".

La producción de LAM (América) invitó a Triana Ybáñez al programa, pero ella se negó con un contundente mensaje que no dudaron en leer al aire: “Te agradezco la invitación y la oportunidad de hablar, pero nada me interesa menos que eso. Espero que sepas entender ¡No tengo ningún descargo que hacer frente a semejante mentira! Y llegado el caso, lo haría en la Justicia. No en televisión”.

Y siguió: “Es muy espantoso lo que están haciendo conmigo. No hablé jamás de mi vida privada y no lo voy a hacer ahora con algo que inventaron. Ensucian impunemente. Y no fue nada grato ver en los portales y programas mi nombre diciendo semejantes aberraciones hacia mi persona”.

De acuerdo con Fátima, su separación de Norberto Marcos se trata de un "impasse" que se dio "en buenos términos". "Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, cerró. “Lo que siente Fátima es que Norberto ya no es hábil para los negocios, no le está llevando bien las cuentas”, comentó Paula Varela en Socios del espectáculo. “Se fue de la casa”, agregó Rodrigo Lussich sobre la situación actual de la ahora ex pareja de la humorista.