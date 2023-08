"No sabés lo que fue fumarla": De Brito se vengó de Rincón y expuso sus destratos en MasterChef

La venganza es un plato que se come frío, dice el refrán. Y si hay alguien en el mundo de la televisión que sabe de eso es Ángel de Brito. El conductor de LAM volvió a demostrarlo en la respuesta mediática contra Andrea Rincón, donde expuso las acusaciones de alguien de la producción de MasterChef sobre los malos tratos de la ex Gran Hermano durante el certamen. Estos sucedió luego de que ella acusara de "mafia" a las producciones de LAM y de Intrusos, también de América TV, por invitarla a hacer un mano a mano con los conductores, que después no se cumplieron.

"Por si llegan a seguir con el tema Andrea Rincón, no sabés lo que fue fumarla en MasterChef. La palabra es desagradable mal", comienza diciendo el chat que compartieron desde la cuenta del programa llamada El Ejército de LAM. La exposición a la famosa fue completa, porque allí se enumeraron muchos elementos de maltrato y destrato hacia los y las trabajadores de la televisión que hacen la parte laboral que no se ve en las pantallas.

"El primer día de grabación dejó llorando a una productora que es un amor porque 'ella no iba a esperar'. Le dijo de todo, adelante de todos. Un horror", contó la fuente de LAM. "Estaban todas las celebrities esperando porque grababan las promos de a uno, obviamente", contextualizó.

La informante también tocó un punto que ya había sido catalogado como escándalo cuando se dio: su salida de MasterChef en 2021. En esa oportunidad en las pantallas se la vio yéndose al grito de "¡Viva Perón, Carajo!", aunque lo cierto es que las versiones de quienes estuvieron allí contaron que hubo gritos, enojos y desplantes excesivos.

"Ustedes saben que en este medio nos conocemos todos. Y la verdad es que nos contaron que el momento de la grabación de MasterChef, que obvio la producción decidió editar, cuando la eliminaron a Andrea, dicen que fue un momento bastante incómodo porque ella se puso muy mal", contó el conductor José María Listorti en aquel entonces al mando de Hay, que salía por Canal 9. "Para mí, el ¡Viva Perón! que dijo fue como un 'váyanse a cagar’. Como diciendo 'me chupan todos un huevo'. Fue de bronca, no fue de alegría", agregó.

Según los chats de LAM, "cuando la eliminaron se fue a las puteadas, llorando, y no quiso hacer entrevista", por lo que debieron "llamarla al día siguiente para que por favor vaya a hacerla". Se trataba de "esos inserts que se grababan post programa digamos, con comentarios o despidiéndose si eran eliminados", explicaron.

"Y para la grabación final pidió que le paguemos por ir, a lo que obviamente Boxfish (la productora) le dijo que no, entonces pidió que le pongan una maquilladora. Terminó yendo, se puteó nuevamente con otra productora y le dijo 'chupame la concha' porque no le gustaba dónde la habían sentado, y terminó robándole el lugar que era para Analía Franchín. Una maleducada mal", concluyen los chats.

El cruce entre los programas de América TV y Rincón empezaron a principios de la semana, cuando la actriz protestó en un vivo de Instagram por el trato recibido en el canal. Ella se había acercado bajo la promesa de que iba a tener un mano a mano con Florencia de la Ve, pero cuando llegó al lugar se enteró que los panelistas también serían parte, tal como le había advertido su amigo Jey Mammon. Más tarde, y tras idas y vueltas con Pampito, también sumó al programa que conduce De Brito, exponiendo que también prometían un mano a mano que después no se respeta.