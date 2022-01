"No sabía si se habían dado un palo en la ruta": la furia de Cinthia Fernández con Defederico en Año Nuevo

Primero de enero a la madrugada. Cinthia Fernández llevaba dos horas sin poder contactar a sus hijas mayores, Charis y Bella, quienes habían decidido pasar la fiesta de Año Nuevo junto a su padre, Matías Defederico. Desesperada por el no contacto, la ex panelista de Los ángeles a la mañana agarró el auto y las fue a buscar. La dura denuncia contra el futbolista.

"Feliz Año Nuevo a mi mamá, que también estuvo ayer hasta la madrugada por teléfono ayudando con una situación que me quiso arruinar la noche y no pudo", disparó Cinthia en una historia de Instagram, para luego habilitar las preguntas de sus seguidores y continuar a través de sus respuestas con las duras críticas a su ex pareja.

De acuerdo a lo denunciado por la bailarina, la intención de Defederico era devolverle a sus hijas en auto, luego de haber consumido elevados niveles de alcohol. "¿Qué me cagó la noche? La gente que pretende manejar alcoholizada. Y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz".

"Me da bronca, porque hay que manejar con alcohol o viste... Por suerte, fui a buscar a mis bebés después de estar incomunicada dos horas, sin saber si se habían pegado un palo en la ruta y con un último mensaje de: 'Cuando termino, te las llevo'. 2022 arrancamos bien", sumó.

Cuando le preguntaron por qué su hija más chica, Francesca, no había pasado las Fiestas con su padre, Cinthia explicó: "Porque mis hijas son libres de elegir siempre y como yo la pasaba con los papás de sus amigos, eligió estar con sus amigos".