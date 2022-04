¿No se adapta a vivir en Miami? El nuevo palito en redes de Stefi Roitman a la familia Montaner

El matrimonio de Ricky Montaner y Stefi Roitman pasó ya por muchas tormentas. La primera fue Marlene Rodríguez Miranda, madre de Ricky, luego los rumores de que no estaban casados porque nadie había visto la libreta roja, después los desencuentros en los viajes con Montaner hijo y los picantes mensajes publicados por la rubia en las redes sociales, en medio de los fuertes rumores de crisis con su flamante marido.

Van muchas pero se suma una más: ¿Roitman se adaptó a su vida en Miami? ¿Dejó a su familia y amigos por Montaner? ¿Ricky habría hecho lo mismo? Parece que la despedidas para Stefi cada vez son más complicadas.

Sabemos que las relaciones nunca son fáciles, ni siquiera aquellas en donde el amor predomina. La vida diaria en otro país, como puede ser Estados Unidos, más precisamente en Miami, puede ser hermosa al principio: sol, playa y arena es un plan tentador para casi todos, pero luego de unos meses se puede transformar en una trampa difícil de afrontar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera .La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa", publicó la influencer en Twitter transmitiendo a sus más de 75 mil fans la tristeza de la partida de sus padres. Parece que la vida en Miami no es lo que la rubia esperaba.

Luego siguió en Instagram, que es casi como su diario intimo: "Gracias mi Dios, no sabría como seguir este caption, así que lo dejo así, agradecida principalmente por la salud y la familia. Los amigos incondicionales y el amor que traspasa todo. Nos vemos prontooooooo!!! semana llena de todo. Indigo. Papá y mamá. Hermana. Mi esposo ( el mejor del mundo). Siempre ahí. La familia siempre ahí. Y las amigas de mi vida que me esperan en Argentina.Uf uf uf (emojis) me siguen apareciendo imágenes en la cabeza , pero acá me quedó adiós", este texto, con más de 95 mil likes, fue acompañado por varias fotos de la última visita de su familia al país del Norte.

Todo empezó como un cuento de hadas para la pareja, y aunque al principio no parecía ser definitivo, el pasado sábado 8 de enero se casaron. A la boda asistieron más de 400 invitados. La ceremonia tuvo lugar en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchas celebridades dieron el presente. Luego del festejo se trasladaron a Miami para vivir una historia de novela. ¿Pero realmente es así?