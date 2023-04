"No sé bailar y no sé cantar": la mamá de Holder se postuló a GH y al Bailando por un sueño

Luego de que su hijo mayor, Tomás Holder, fuera el primer confirmado por la producción en sumarse a la próxima edición de Bailando por un Sueño, Gisela Gordillo, su mamá, aprovechó la oportunidad para ofrecerle sus servicios a Marcelo Tinelli y le propuso ser parte de su programa estrella. Aunque también mandó el video de su casting a la producción de Gran Hermano para integrar la nueva casa, por las dudas de que el primero la rechace.

"Hola, gente. Hola, Marce. Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando", comenzó el video que la mujer subió a sus redes sociales. Luego, procedió a venderse sin muchas intenciones, ya que confesó todas sus carencias para dejar todo en la pista: "No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar... bueno, actuar más o menos sí".

Para la podóloga rosarina de 41 años, el factor que le permitirá ser parte del programa que ahora se emitirá por América TV es uno solo: ser la mamá de Holder. "Si el chiquito se manda alguna cagada, que seguramente se las va a mandar, se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí. ¿Por qué? Porque me tiene miedo", describió acerca del musculoso influencer.

"Así que, Marce, pensalo, me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera. Te mando un beso", cerró su video de postulación. Con el historial que tiene el programa, de tantos personajes bizarros, de parientes haciéndose famosos y de hasta fanáticos que terminaron como conductores del ciclo en Bolivia, no se puede descartar nada. Aunque la respuesta de Tinelli y su productora, todavía no se conocieron.

Y como evidentemente Gisela no quiere perder tiempo, y sabe que su propuesta puede o no funcionar, también preparó su video casting para ser parte de los integrantes de Gran Hermano para la próxima edición que comienza en diciembre. "Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Me llamo Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga", empezó su venta, la cual ya subió a sus redes sociales.

"Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático", detalló Gordillo en su presentación, siempre colgándose de Holder y su creciente popularidad.

"Soy bastante intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón, me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocinar, y me encanta hablar de sexo", prometió la podóloga, quien luego duplicó su apuesta: "Sí, en mi consultorio contamos muchas anécdotas de sexo entre las mujeres".

Hacia el final reconoció que le parecía que su personaje iba a "dar mucho que hablar en esa casa", y que le encanta "ser sexy 24/7", otra vez prometiendo que su estadía en el reality no carecería de picante ni de momentos fogosos. "Soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí", pidió al final de su intento de ser parte del programa que catapultó la fama de su hijo.

Hace unas semanas aseguró a BigBang que estaba dudando si intentar ser parte de Gran Hermano o no. Ahora no sólo la decisión ya está tomada, sino que además le sumó el objetivo de ser parte del programa estrella de Marcelo Tinelli. ¿Tendrá aire en el 2023 Gisela Gordillo?