¡No se casan ná! Los impactantes motivos de la separación de Rosalía y Rauw Alejandro

Era una de las parejas del momento, pero ahora Rosalia y Rauw Alejandro han puesto fin a su relación. Lo aseguró la revista People, donde dieron a conocer la primicia sobre el final del noviazgo. La noticia sorprendió a todos los fans de la pareja, que hasta el momento parecían muy felices ya que no hace mucho se demostraban su amor en sus shows.

Hace pocos días, Rosalía terminó su “Motomami World Tour” en París, un momento muy importante en su carrera, sin embargo, varios fans se sorprendieron por la ausencia de Rauw. "Ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", aseguraba. Ese fue el inicio de los rumores. Fuentes de su entorno sostienen que ambos han acordado terminar su compromiso a pesar del amor y el respeto que sienten el uno por el otro.

Hasta el momento, ninguno de los artistas se han pronunciado acerca de la noticia, pero las últimas publicaciones de ambos cobran un gran significado. "Ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", publicó la cantante española.

Por su parte, Rauw Alejandro compartió fotos en su Instagram en el gimnasio, cantando en un escenario y pasando tiempo con sus amigos en su Puerto Rico natal. "Llevo tiempo en casa con la family pero ya toca activarnos", dijo junto a varias imágenes.

En el mes de marzo, todos sus fans se alegraron cuando en el videoclip “Beso” ambos anunciaban su compromiso. La canción finaliza con una imagen de Rosalia llorando y mostrando el anillo. En una entrevista con el Youtuber español Ibai Llanos, la Motomami dijo que Rauw la ayudó a recuperar su fe en el amor.

"Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió la situación. Los hombres que yo he tenido a mi alrededor durante mi vida yo sentía que eran muy emotionally unavailable. Tú fuiste la primera vez que yo no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido", confesó ella. "Tú me sorprendiste", le dijo mirando a los ojos al cantante.

Las últimas fotos juntos fueron en el mes de abril, luego dejaron de postear con frecuencia sus días como pareja. Eso fue bastante inusual porque solían ser muy activos en redes, donde presumían su amor incondicional. Para algunos, el fin de la relación se dio por el distanciamiento que viven por sus respectivas carreras. En cambio, otros medios españoles han ido más lejos y aseguraron que Raw engañó a la cantante con una bailarina. Eso todavía no está comprobado.

Su amor fue más allá y dejaron su huella en la piel de cada uno. Ambos se han tatuado sus nombres o iniciales: ella tiene el “RR” en la planta del pie, y él “Rosalía” en mayúsculas encima del ombligo.

Más allá de la noticia que ha causado un gran revuelo, los fans comenzaron a cranear teorías conspirativas en el que creen que se trata de una estrategia de marketing, porque la pareja tiene previsto lanzar un videoclip de “Promesa”, una canción en la que ambos se muestran ya casados. ¿Será estrategia o finalmente se terminó el amor?