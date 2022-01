¿No se casaron? Stefi y Ricky habrían hecho "una boda para la prensa" pero no pasaron por el civil

Como si fuera un cuento de hadas, el pasado sábado 8 de enero se llevó a cabo la tan esperada boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner, a la cual asistieron más de 400 invitados. La ceremonia tuvo lugar en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchos famosos dieron el presente.

Como pasa con todas los casamientos, los días después del festejo empiezan los juicios y opiniones: primero criticaron que la suegra de Roitman, Marlene Montaner, se haya vestido de blanco, luego aseguraron que la novia se copió el estilo del vestido de una reconocida diseñadora de modas internacional y desde hace unos días, acusan a los enamorados de estar “flojos de papeles”.

Todo comenzó en el programa de espectáculos Intrusos, donde el conductor Adrián Pallares preguntó si alguien había visto la libreta de casamiento. Fue ahí cuando su compañera de programa Maite Peñoñori confirmó que no se habían casado legalmente en nuestro país: "El 27 de diciembre solicitaron en Estados Unidos el formulario para su unión, pero aún no están casados. Tiene un mes para llevar los papeles correspondientes con la firma de un juez y eso todavía no lo hicieron".

Big Bang se comunicó con la abogada Ana Rosenfeld, la letrada considerada especialista en divorcios y conocida como "El terror de los maridos", para consultarle si es mas beneficioso casarse en la tierra del Norte, precisamente en Miami, que en la Argentina y dijo lo siguiente: “Los prenupciales en nuestro país no son los de Hollywood. En un prenupcial americano podes redactar cláusulas que en la Argentina no se podría, por ejemplo una suma de dinero si tu marido te engaña o dinero por cada año de matrimonio”.



Y siguió: “Lo que se pacta en Argentina tiene que ver más con lo ético y moral, que con los bienes. Por eso es entendible que para ambos sea mejor casarse legalmente en EEUU”. También aseguró que por eso es más fácil ser abogada en EEUU que en nuestro país porque se trata de ejecutar lo que se pacta. "Estos chicos hicieron un casamiento para la prensa", comentó Rosenfeld.