¡No se marchó! Dieron por muerto a José Luis Perales y lo desmintió por redes

José Luis Perales, uno de los autores más exitosos del escenario español, se volvió viral durante las últimas horas tras su supuesta muerte. Mientras varios medios internacionales daban a conocer la ‘primicia’, Perales apareció para desmentirlo.

Alrededor de las 21 horas en España, mientras Perales cenaba en un restaurante con su hijo, Pablo, se encontraron de ‘postre’ que los medios de comunicación alrededor del mundo estaban publicando que había muerto, hasta Wikipedia había actualizado la fecha de su fallecimiento.

“José Luis Perales murió”, “Fallece Perales a los 78 años”. En Twitter se volvió tendencia el nombre del cantante que había sido víctima de un infarto al miocardio. La noticia de la muerte duró unos minutos, hasta que fue desmentida por el propio cantante, pero alcanzó una repercusión que ningún medio se la hubiese imaginado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Diversos medios televisivos y digitales de México lanzaron como noticia de último momento la muerte del cantante, sin embargo, se desconoce de dónde surgió la información. La prensa internacional replicó la noticia dada a conocer por el reportero Eduardo ‘Lalo’ Salazar en Foro TV.

Al final del programa, Salazar aclaró la situación: “Antes de despedirnos me están informando que no murió José Luis Perales. Es una muy buena noticia. Una disculpa por la información que di a conocer hace unos momentos, pero en este momento les puedo confirmar que José Luis Perales sigue vivo entre nosotros”.

De acuerdo con el diario La Razón, que mantuvo una conversación telefónica con su hijo, confirmó que su papá no había muerto. Sin embargo, el propio Perales compartió un video en sus cuentas de Twitter e Instagram aclarando la situación.

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso en donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con alguien, de muy mala idea, que ha dicho que me he muerto y la verdad estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España”, afirmó Perales.

“Hasta mañana, un abrazo fuerte para todos. Gracias a todos los que han intentado saber si era verdad esta cosa. Que estamos muy bien, se acabó, un abrazo muy fuerte para todos”, finalizó diciendo.

Un prodigio de la música

José Luis Perales es considerado como el ‘Maestro’ por artistas de diversas generaciones. Es famoso por sus canciones melódicas como ‘Y cómo es él’, ‘Que canten los niños’ o ‘Y tú te vas’.

El músico nació en Castejón, España. El 18 de enero de 1945. Según contó al medio EFE, no quería ser cantante, sino compositor, pero le insistieron en que interpretara temas y se adentró en su carrera como cantautor.

Perales escribió canciones para Miguel Bosé, Julio Iglesias, temas como ‘Un velero llamado libertad’. Entre sus reconocimientos se encuentran más de 100 discos de oro y plata. Hace dos años, el compositor anunció su despedida de los escenarios porque quería dedicarse a su huerta y a pasar más tiempo con sus nietos y sus hijos.