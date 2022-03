"No se podía ni mantener parado": Chano preocupó a sus fans por como se lo vio en un recital

Chano Charpentier regresó hace ya varios meses a los escenarios luego de pasar un 2021 de muchas sensaciones. Es que el cantante atravesó un brote psicótico que terminó con una herida de bala por un policía y estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva. Luego ingresó a un centro de rehabilitación para poder continuar con su carrera musical. De hecho, en más de una oportunidad el artista dijo que estaba recuperado de su adicción a las drogas, y que quería salir adelante.

Sin embargo, un show que brindó este sábado en el Teatro Gran Ituzaingó generó preocupación en sus fans, quienes rápidamente se manifestaron en las redes sociales al verlo muy mal arriba del escenario. Una seguidora en Twitter posteo: "Nunca vi tan mal a Chano como este recital, tocó una hora apenas pudiéndose mantener parado, tengo el alma rota de verlo así".

"No se podía ni mantener parado, no sabía las canciones, no abría ni los ojos. Se fue sin saludar. Tantos años, exactamente 10 años en el fandom y hoy me lleve conmigo la tristeza más grande del mundo Chano en Ituzaingó", escribió otra chanista muy afectada. Y siguió indignada otra fanática por la falta de un equipo que respalde a Charpentier en sus shows: "¿Nadie se dio cuenta que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La saludmental importa más que dar un buen show".

Al mismo tiempo, una seguidora del show en Ituzaingó escribió: "La última vez que escuché mi himno nacional favorito fue en el Personal Fest 2016, anoche te volví a ver y escuchar. Pero por favor, Chano, dejate ayudar porque a todos nos dolió verte de esa forma, no eras vos, no era tu esencia".

Parece que como ocurre con los negocios en la música, a veces no importa en qué condiciones esté el artista para llevar a cabo a su show, sino que toque igual sin preocuparse por su salud ni estado físico, claramente, guiados por la plata.

Cabe destacar que Chano estuvo internado a mediados del 2021 después de sufrir un brote psicótico debido al consumo de drogas. Cuando intervino la Policía en su ataque, un efectivo le disparó en el abdomen y lo internaron por un cuadro grave: quedó hospitalizado y al borde de la muerte.

"Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias, y no me acuerdo nada. Te juro que iba a comprar sustancias llorando y no podía parar”, señaló tiempo después el cantante en el programa de Juana Viale. Y detalló: “Mi mamá quería internarme y yo no estaba de acuerdo. Y al otro día, hizo lo mismo. Yo no quería, pero después de eso no me acuerdo más, estaba en una especie de blackout”.

Hasta ahora, nadie del equipo del cantante ni ningún familiar salió a hablar por este episodio.