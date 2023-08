"No sé qué hago acá": Charlotte Caniggia declaró por el crimen del empresario descuartizado

La mediática, Charlotte Caniggia, debió presentarse ante la Justicia luego de que uno de los acusados en la causa por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba la mencionara en su declaración. Ella afirmó que no lo conocía y que solo lo vio tres veces en su vida.

“No sabemos nada, me parece una estupidez. Lo vi tres veces en mi vida. Era amigo de mi pareja. Hace años que no lo vemos, me parece ridículo que me estén citando. Espero que dejen de hacer circo”, declaró.

La mediática se presentó ante la Subdirección Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Estaban Echeverría, vestida de negro, con una cartera roja y lentes arribó a las 13.30 horas junto a su abogado Alejandro Cipolla. Antes de ingresar a declarar, afirmó: "No sé ni que mierda hago acá".

Al cabo de la testimonial, el abogado explicó que Charlotte respondió “a todas las preguntas” de las partes, por lo que se retiraban “muy tranquilos”: "Ella no debería haber sido citada (a declarar). (El empresario) era amigo de su pareja. Ella no lo conoce. No tenían ninguna relación, no eran nada. Se encontraron alguna vez, en lugares públicos”.

Sin embargo, la mediática no estuvo conforme con su citación: “Me parece ridículo que me estén citando a mí porque soy una figura pública... No tengo nada que contarles, por eso no contesto”, finalizó.

En la audiencia judicial, según lograron acceder fuentes de la investigación a Infobae, se precisaron que esas “tres veces” que vio a Pérez Algaba fueron en lugares gastronómicos y en el marco de reuniones que su pareja había pactado con el empresario.

Asimismo, calificó como ‘falso’ el dato de que Charlotte le cedió una propiedad suya a Pérez Algaba para que utilice como oficina, tal como declaró el comisario de la Policía de la Ciudad, Mariano Horacio Córdoba, uno de los siete detenidos que tiene el expediente.

Caniggia había sido citada a declarar el lunes, pero su abogado afirmó que no lo iba a hacer a causa de la exposición en la prensa del caso y pidió posponer la citación en la sede de la Sub Delegación Departamental de investigaciones (SubDDI) de Estaban Echeverría, ubicada en el cruce de las avenidas General Las Heras y Pedro Suárez, de la localidad de Monte Grande, al Sur del conurbano bonaerense.

La mediática fue citada a declarar en calidad de testigo ya que Córdoba, acusado de haber facilitado la logística tecnológica a los presuntos asesinos para cometer el crimen, señaló ante la justicia que Charlotte era “propietaria o facilitadora de un departamento donde Fernando Pérez Algaba desarrollaba sus operaciones comerciales”.

Según Córdoba, Pérez Algaba lo citó en una oficina de Puerto Madero “muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo ‘trading’”, que según dichos de la propia víctima “se la había prestado Charlotte Caniggia”.

Debido a esto, el abogado Javier Baños, exfiscal de Morón y representante legal de la familia de ´Lechuga’, solicitó al juez de Garantías que se encuentra a cargo del caso, que la cite: “Surge necesario el llamado a prestar declaración testimonial a Charlotte Caniggia, quien fue mencionada por el comisario, como propietaria o al menos facilitadora de un departamento para que Fernando llevara a cabo operaciones, donde también podrían obtenerse no solo elementos de interés para descubrir la verdad de lo sucedido, sino también los verdaderos móviles que llevaron a su autoría y posibles participes que gozan de impunidad”.

Una vez que declaró Charlotte, sobre esta ‘oficina’ comentó que su pareja alquiló ese departamento durante un tiempo y por eso lo conocía. Además, añadió que solía pasar varios días a la semana ahí, aunque no precisó en qué año: “Creo que en 2020”. Aclaró que tanto ella como su novio se mudaron, y destacó que desconoce si alguna vez ese lugar se utilizó con otro fin que no sea residencial.