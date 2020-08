No se salva nadie: Catherine Fulop, su marido y su hija también dieron positivo

Primero fue su hija y su novio, ahora le tocó a ella y a su marido. Hoy la modelo y conductora venezolana, Catherine Fulop, confirmó que tanto ella como su esposo, Ova Sabatini, dieron positivos de coronavirus (Covid-19).

“La pasé mal. Me empecé a sentir muy mal de repente, tenía dolor de cabeza, pero desde que supe que Oriana tenía COVID-19 me la pasé con dolor de cabeza”, reveló la actriz en declaraciones a Teleshow.

El sábado por la noche debido a que se agitaba mucho cuando caminaba, fue internada y estuvo en observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) en Barrio Norte. El domingo por la mañana recibió el alta médica y en estos momentos se encuentra aislada en su casa.

“Creo que son dos o tres días que uno la pasa mal, y después va a menguar. Esperemos”, señaló. “Recen para que no haya ninguna complicación. Yo también estoy rezando, al igual que mi familia y mis amigos”, agregó.

Cabe recordar que su hija mayor, Oriana Sabatini, y su novio, el futbolista Paulo Dybala, dieron positivo en los albores de la pandemia en Italia. Pero también la menor de las dos, Tiziana, se contagió junto con sus padres.

El pasado 1° de abril, Catherine festejó que su hija Oriana finalmente había dado negativo después de hisoparse varias veces. Sin embargo tanto en el ambiente de la farándula, como de la política y el deporte cada vez son más los casos conocidos.

Uno de los más rutilantes, por la cadena de contagio que hubo aparejado, fue el Lizy Tagliani, quien se sometió a un hisopado luego de que uno de sus productores diera positivo de COVID-19.

A partir de ahí, las alarmas se encendieron en Telefe luego de la confirmación de que la conductora de El precio Justo contrajo la enfermedad debido a que existe un grupo de famosos que también formaron parte del programa y que también podrían estar en riesgo.

Hasta el momento, varios los famosos del mundo del deporte, espectáculo o la política que dieron positivo de coronavirus. Los primeros quizás fueron Dybala y Sabatini, quienes se encuentran conviviendo en Turín, Italia, uno de los países más afectados en su momento. Así como la pareja, existen otros casos más que repasamos a continuación:

1. Ezequiel Garay

A pesar de que las grandes ligas de los deportes más relevantes del mundo dispusieron poner una pausa en la actividad, a la espera de ver cómo avanzaba la propagación del COVID-19, Ezequiel Garay, defensor del Valencia, anunció allá por el 15 de marzo en su cuenta de Instagram que padecía la enfermedad que paralizó al mundo, convirtiéndose en el primer jugador argentino.

Pero afortunadamente, después de días de angustia e incertidumbre, el futbolista argentino anunció 17 días después que había dejado atrás la enfermedad. "¡UN PASO MÁS! Y aunque no podamos besarnos y abrazarnos, estamos juntos. Celebrando que el aislamiento terminó, y felices porque un paso más hoy en día es una victoria", anunció en aquel momento Garay.

2. Germán Pezzella

Horas después de la confirmación de Garay, Germán Pezzella hacía lo propio y anunciaba en sus redes sociales que contrajo el virus. "Me confirmaron que tengo COVID-19. Los síntomas desaparecieron y estoy en mi casa siguiendo con los procedimientos indicados por el departamento de sanidad de mi club”, contaba en su cuenta de Instagram.

Poco menos de un mes después, la Fiorentina confirmaba que Pezzella se recuperó del coronavirus y el ex defensor de River lo celebró en sus redes sociales. “Hemos superado al COVID-19. Una pequeña lucha que se gana gracias al apoyo recibido todos estos días. Sigamos respetando las normas y cuidando a nuestros seres queridos”, escribió por la misma red social.

3.Paulo Dybala y Oriana Sabbatini

Son una de las parejas mediáticas más seguidas en las redes sociales. Él es futbolista, ella modelo y actriz. Suelen ser la cara visible de varias empresas y lo fueron también del coronavirus. A mediados de marzo, Oriana Sabatini y su novio, el delantero de la Juventus, Paulo Dybala, confirmaron que sus respectivos estudios habían dado positivo.

En aquella oportunidad, los únicos síntomas que tuvieron fueron un poco de fatiga y cansancio extremo, por lo que tuvieron que aislarse en la casa del futbolista en Turín. UN mes y medio después, la primera en dar negativo fue la cantante, mientras que el futbolista –a pesar de que se encontraba bien de salud- siguió dando positivo hasta principios de mayo.

4. Martín Insaurralde

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, confirmó que contrajo la enfermedad y rápidamente fue aislado e internado el Hospital Municipal de LLavallol, donde fue tratado con plasma de pacientes recuperados a raíz de su cuadro de coronavirus. Hasta que se le dio el alta médica.

5. María Eugenia Vidal, Enrique Sacco y la mamá del periodista

María Eugenia Vidal también había dado positivo en el test de COVID-19 y fue aislada, mientras que todas las personas con las que había tenido contacto estrecho fueron sometidas a un hisopado. “Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias”, dijo Vidal.

Vidal había compartido entonces un encuentro con el diputado bonaerense Alex Campbell, quien el lunes confirmó que estaba infectado de coronavirus tras haberse reunido con colaboradores cercanos a Insaurralde. Según el entorno de la ex funcionaria, no tuvo ningún tipo de síntoma, pero todos los políticos que habían estado en contacto debieron someterse a un hisopado.

Su actual pareja, Enrique Sacco, confirmó que también había contraído la enfermedad. “Acaban de comunicarme el resultado del hisopado y es COVID-19 positivo. Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asinotmático. ¡Muchas gracias por los innumerables mensajes! ¡A seguir cuidándonos!”, escribió.

Quique Sacco es oriundo de Bolívar y toda su familia está en esa ciudad. Su mamá Yolanda, de 88 años, que es muy conocida en Bolívar porque tiene una tienda de ropa, dio positivo el test de Covid-19.

6. Guillermo “Chiche” Ferro, Lizy Tagliani y trabajadores de El Trece, América TV y Telefe

El primero en confirmar que era portador de coronavirus en televisión fue el periodista deportivo de El Nueve, Guillermo “Chiche” Ferro. Luego, llegó el anuncio del contagio de tres productores de “El precio justo”, el ciclo de juegos que conduce Lizy Tagliani en Telefe.

Luego se confirmó uno más de El Trece, un trabajador del área creativa, y en las últimas horas América TV lanzó un comunicado dando a conocer que dio positivo un colaborador que se desempeña como jefe técnico en el sector de iluminación.

Al conocer la noticia, Ferro publicó en sus redes: “Hola a todos! Como ya sabrán el sábado tuve algunos síntomas de gripe y me pareció que lo mejor era consultar con los médicos. El domingo fui a la clínica Los Arcos y me hice una serie de estudios, Hisopado, placas, laboratorio, etc. Los estudios dieron todos bien y el hisopado dio positivo/ paciente asintomático”.

El periodista fue aislado en un hotel porteño, por lo que en los próximos días deberá evitar cualquier riesgo de contagio. Por su parte, Lizy Tagliani, quebrada en llanto al confirmar que tiene coronavirus, aseguró que se siente “responsable de que alguien se haya contagiado” por ella.

“La angustia es inevitable. Por más que esté sana, que no me vaya a pasar nada, el hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa sea haya contagiado, por mí, es muy estresante. Sobre todo, para mí; a mí me duelen mucho estas cosas porque nunca se me ocurriría herir a nadie”, dijo en diálogo con El Noticiero del Mediodía.