¿No se sueltan? El sugestivo posteo de la "China" Suárez que activó el "Rusher" alert

En otra, literal. De vacaciones junto a sus tres hijos en Estados Unidos, Eugenia "la China" Suárez expone cada vez que puede en redes sociales lo bien que lleva su flamante soltería. Sin embargo, en las últimas horas algo cambió y son muchos los seguidores de la actriz que interpretaron algunos de sus posteos como encriptados mensajes dirigidos nada más y nada menos que a su ex novio, Rusherking.

El trapero también disfruta de sus vacaciones a pocos kilómetros: el destino elegido fue México. Y, pese a que el músico ya ni siquiera le dedica indirectas a la ex Argentina, tierra de amor y venganza, lo cierto es que Suárez colmó en las últimas horas sus redes sociales con pasajes de su última canción, Pasatiempo; el tema que grabó con Ecko y en el que claramente se refiere a su relación con Rusherking luego de la separación.

Un día atrás, la actriz se grabó cantando un sugestivo pasaje de la canción: "De seguro volverás. Pero si vuelves, sé que luego te arrepentirás. Esta historia, baby, sólo a mí pudo pasarme. Sólo contigo quiero estar". Luego, acompañó el posteo con un refuerzo conceptual: "Sólo contigo quiero estar, la, la, la".

Hasta ahí, nada nuevo. Una promoción más del tema que lanzó hace pocos días. Sin embargo, en horas de la noche, la "China" dio a entender -también capitalizando otra estrofa de la canción- que el trapero se habría contactado con ella.

Recostada en la habitación de su hotel y con visible cara de enojo, la "China" se grabó cantando: "Le da por llamarme cada vez que fuma. Siempre con reclamos, que yo estoy en una. Tanta' vece' lo intentamos y siempre fallamo'. Mami, no es que no te amo, es que esto no me suma".

Sólo una semana atrás, la actriz -quien siempre se reconoció como una romántica empedernida y una amante de la vida en pareja- dejó en claro en sus redes sociales que está soltera y que, por el momento, no quiere volver a enamorarse. "¿Apostarías nuevamente por el amor?", le preguntó uno de sus seguidores. "En un futuro, obvio, me encantaría volver a enamorarme. Pero ya no lo busco".