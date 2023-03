"No seas pelotu...": Susana y el increíble ninguneo a Alfa de Gran Hermano

Susana Giménez regresó con el formato LOL: Last One Laughing que se transmite por la plataforma Amazon Prime y, en el marco de las obligadas promociones, la conductora volvió a hablar con los medios. ¿La sorpresa? Su reacción cuando le preguntaron por Walter "Alfa" Santiago, uno de los últimos eliminados del reality show Gran Hermano.

Es que el sexagenario hombre de la bandana, tras su salida, y entre tantas otras anécdotas difíciles de comprobar, había asegurado que él era el creador de la frase "Hola Susana", con la cual la diva de las pantallas locales comenzó su carrera de conductora. Según el hombre, a principios de los 80 la llamaba al número que había encontrado en la guía telefónica

"Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Ella estaba de novia con Héctor Cavallero. Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él en la calle República de la India al 3500 y pico. El teléfono era 851232. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’. ‘Sí’. Y le pedía ‘haceme shock’. Un día estaba con un amigo y la llamé. Ella me dijo ‘vos sos un caballerito. Si yo te hago shock, ¿no me molestás nunca más?’. Yo le dije que sí, me lo hizo y no la llamé más", había contado Alfa en el debate de Telefe posterior a su eliminación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El hombre que acusó de coimero al presidente Alberto Fernández, es dueño de un sin fin de situaciones incomprobables que hacen recordar al papel que hacía Ewan McGregor en El Gran Pez, el filme de Tim Burton que cuenta la vida de un hombre exagerado y mentiroso que , al relatarlos, hacía de todos los eventos de su vida algo más grandioso y magnífico que lo que habían sido originalmente.

Lo que es un hecho es que, cuando le preguntaron a la Su sobre esto, la mujer le pegó una terrible ninguneada, demostrando que sigue siendo una diva con todas las letras.

"¿Es cierto que Alfa te llamaba a tu casa y te decía 'Hola Susana'?", le preguntó el movilero de LAM, a algunos metros de ella por el vallado que separaba a la prensa de los artistas. "¿Quién es Alfa?", cuestionó la conductora, demostrando que está muy desentendida del producto más visto de la actualidad en la televisión argentina.

La terrible ninguneada al egomaníaco personaje que al salir creyó que todo había sido culpa de los peronistas, fue respondida con risas de todos los que la oyeron. Aunque el movilero insistió: "El de Gran Hermano, cuando él era chico, hace 45 años".

Aprovechando la euforia de los presentes ante el desconocimiento del polémico jugador, la rubia se envalentonó y continuó con su descanso al mediático. "No seas pelotudo, no lo conozco", disparó, lo que aumentó aún más las risas y las felicitaciones por la respuesta dada.

El producto LOL: Last One Laughing es un formato internacional que comenzó en 2018 y que, en su primera temporada en Argentina, cuenta con humoristas como Miguel Granados, además del conductor Grego Roselló que estará acompañando a la diva.

Alfa, por su parte, tendrá que contar otras anécdotas para atrapar en su red de exageraciones al público que lo admira. Porque esta, no fue avalada por la otra protagonista. Al igual que algunos amores que inventó con mujeres famosas.