"¡No son uno, son dos!”: Daniela contó cómo se enteró Thiago que sería papá de "gemelos"

Desde hace una semana que los nombres de Thiago Medina y Daniela Celis están en boca de todos. ¿Qué pasó? la pareja más popular de la última edición de Gran Hermano confirmó lo que era ya un secreto a voces: van a ser padres de gemelos. “No paran las noticias, no pasa una cosa que se viene otra”, dijo "Pestañela" a Georgina Barbarossa que la escuchaba atentamente en el living de su programa.

Los tortolitos visitaron el ciclo de Telefe para terminar de contar cómo se habían enterado de que se convertirán en papás. Con la mirada centrada y seria, Daniela se mostraba muy segura de sí misma, mientras se veía un poco más cabizbajo a Thiago, el cual respondía a las preguntas de la conductora con el nerviosismo propio de quien se convertirá en papá en poco menos de un año.

Daniela llevó la delantera ante las inquisidoras consultas de Georgina : “Nos tocó vivir esto y no me esperaba dos. Menos cuando me enteré que eran dos no lo podía creer, me terminé de enamorar”, dijo la ex hermanita. Lejos de escandalizarse por las dobles tareas de cuidado que implicarán los retoños por dos, dijo haberse sentido bendecida: “Me tocó a mí, me siento una afortunada. De hecho, de mi familia van a ser los primeros gemelos”, contó mientras Thiago miraba sonriendo.

Cómo empezó todo

El ex hermanito abrió la boca cuando contó que Daniela venía sintiéndose bastante mal, con mareos, vómitos y síntomas que eran propios de su estado prenatal. Para su novio, lo que le pasaba a Daniela era por falta de alimentación. Pero ella lo explicó mejor: “¡Me estaban consumiendo los dos pibes!”. Si bien Daniela estaba en la cresta de la ola haciendo viajes, entrevistas, videos y demás, contó que realmente no estaba alimentándose correctamente. Incluso dice haber cambiado sus prioridades: “Hoy entiendo que mi prioridad es otra. Estoy ‘así’ con las reglas, voy a poner en pausa mi vida y voy a priorizar esto”, contó sin ninguna posibilidad de arrepentimiento.

Cómo se enteró Thiago del embarazo

Al parecer la actividad principal de Thiago (además de ser un influencer) es estar en la casa de sus hermanos. De hecho, mientras su novia pasaba de estudio a estudio médico, él estaba tomándose un tiempo libre con uno de sus hermanos cuando le llegó la llamada glorifica. Es que Daniela “no entendía nada” porque según ella, los análisis clínicos dieron negativo en embarazo pero sus niveles vitamínicos habían disminuido. Es por eso que fue a hacerse una ecografía. En ese momento, la médica pegó un gritó: “¡Ay! ¡No son uno, son dos!”. La vida de los hermanitos había cambiado para siempre.

“Sí son gemelos, ahí me largué a llorar. Me hace escuchar el corazoncito de cada uno y dije ¡wow! qué hago ahora”, dijo emocionadísima Pestañela que confesó que después de salir de ahí le contó todo a su mamá.

Acto seguido llamó a su enamorado: “Thiago vení que tengo que contarte algo” y le cortó la llamada. Cuando Thiago recibió la llamada contó que estaba relajadísimo por lo tanto primero tuvo que bañarse, cambiarse y llegar hasta donde lo esperaba la futura madre de sus hijos. Cuando llegó, Daniela repitió la historia y la respuesta de Thiago fue simple: “Me puse re contento, la agarré, la abracé. Ahora tenemos que estar bien no para nosotros sino para que ellos estén bien”. Y agregó: “Nos cambió la vida de un momento para el otro”.