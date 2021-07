“No son veganas”: la insólita razón por la que Daisy May Queen se opone a las vacunas contra el COVID-19

Hace muchos años, Daisy May Queen dejó todo y se mudó a India. En busca de un cambio de vida, dejó atrás su labor como locutora, a su familia y amigos, y a su casa. Una vez instalada en su nuevo hogar, la conductora se aferró a una vida más austera, se hizo vegana y practica yoga y meditación todos los días.

Claro que esa paz se acabó con la pandemia de coronavirus. En India la situación es caótica. En parte por la superpoblación y, por otro lado, por ciertas prácticas culturales que no se aferran a las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del virus. De hecho, hace meses la situación epidemiológica es terrible y ya llevan más de 400 mil muertes.

A ese panorama hay que sumarle los casos con la variante Delta, que es mucho más contagiosa. El 24 de mayo India había superado las 300.000 muertes y se proyectaba una tendencia a la baja, pero sumó 100.000 nuevos fallecimientos en poco más de un mes, en un rápido ascenso atribuido a la variante Delta, y al exceso de confianza del Gobierno del primer ministro Narendra Modi, después de anunciar que el país había superado la pandemia en enero.

En ese contexto, la conductora de 55 años fue entrevista por Juan Etchegoyen para contar cómo vive el aumento de contagios y de fallecimientos en India, pero ella afirmó: “No veo sino me amargo. Ahora hay más normalidad y los negocios están abiertos todo el día. En los últimos meses estuvimos sin casas y sin poder salir, todo muy estricto y reducido, pero hoy está más normal la cosa”.

Hasta que llegó el momento en el que mostró su ideología netamente antivacunas. Al ser consultada si ya había sido inoculada con alguna dosis, ya que en India se producen la Covaxin y la Oxford-AstraZeneca, llamada Covishield, Daisy sorprendió: “No me di ninguna vacuna”.

Y sobre las razones por las que se negó a inocularse contra el coronavirus, la locutora explicó: “No me vacuné porque la vacuna no es vegana. La verdad yo me siento bien, no me enfermé en todo este tiempo, tengo mis serias dudas con el tema de la vacuna porque no te evita que te enfermes y también cuando te enfermás, lo podés hacer gravemente y morir”.

Y luego agregó, como suelen hacer los terraplanistas, que ella no confía en la ciencia, ni en los químicos pero sí en la medicina natural: “Me parece que no es una vacuna y por eso, voy a esperar…No tengo confianza”. Y completó, como lo hacen los antivacunas, reclamando por las libertades individuales: “También quisiera hablar el derecho de las personas que no quieren vacunarse, todos tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Los medios y los gobiernos de todo el mundo están presionando mucho para que la gente se vacune”.