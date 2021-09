"No sos mi familia": dura respuesta de la hija de Eduardo Fort a Marengo y el respaldo de Felipe

Después de que Rocío Marengo estallara y protagonizara un duro descargo público contra su pareja, Eduardo Fort; los hijos y la familia del empresario chocolatero salió al cruce mediático. La palabra del hermano de Ricardo luego de las declaraciones de su pareja y cómo sigue la relación.

Una de las primeras en reaccionar fue Macarena Fort, hija de Eduardo; quien atenta a la repercusión mediática que generó el estallido de Marengo en la pista de ShowMatch se comunicó a través de WhatsApp con el periodista Ángel De Brito para marcar su posición pública.

"Hola, Ángel. Soy Macarena Fort, la hija de Eduardo. Mirá, yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, ese es un tema de él. Pero por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para mi papá. Y después de esto, de mi parte, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida. Se lo mandé a ella, pero se ve que para hablar en la tele puede, pero para responder un mensaje no tiene tiempo. Por eso lo digo por acá, a su estilo", disparó la joven.

Pero eso no fue todo. Consultada sobre el motivo de su enojo, Macarena cantó retruco: "Todo me molestó. Las formas. Sabiendo que no es una persona mediática o que no le gustan los medios, ¿por qué lo dice en la tele y no lo habla en la intimidad? Uno tiene que siempre medir sus palabras, más sabiendo la cantidad de gente que te ve y pensando en la repercusión que puede tener esto en su familia. Tengo dos hermanos de catorce años y van al colegio con chicos que capaz hacen comentarios no debidos".

Antes de hablar en los medios, Macarena ya había marcado su posición con una dura historia en su cuenta de Instagram dirigida sin mención directa a la pareja de su padre: "No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza". En sintonía con su prima, Felipe Fort, hijo de Ricardo, también hizo lo propio y publicó una foto en sus redes junto a su tío, con la frase: "El mejor del mundo".

Luego, consultado sobre qué opinaba sobre el descargo de Marengo por uno de sus seguidores, Felipe levantó también la vara: "Opino que se la agarró con Eduardo sin ningún sentido (sobre todo teniendo tan buen puntaje) sólo porque no aceptó la decisión de Eduardo a la no exposición. Se fue un poco al pasto y la verdad no me gusta que hablen así de un familiar al que quiero mucho. Detesto a la gente que habla sin saber nada de mi familia. Si no tenés idea de nada, no hablés".

Después del mensaje de su hija al ciclo Los ángeles de la mañana, Eduardo hizo lo propio en comunicación con una de las panelistas, Pía Shaw: "El amor, para mí, en pareja no se mide por ir a un programa de televisión". Cortito y contundente.