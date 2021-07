"¿No te da vergüenza?": Llinás les cantó re truco a Feinmann y a Amestoy por el "TUGO-Gate"

Días atrás, la actriz Verónica Llinás volcó su bronca en redes sociales y expresó su indignación por la falta de segundas dosis de la Sputnik V en la Argentina. Atenta a la vinculación que históricamente hacen sobre su presunto apoyo al Gobierno (algo que ya se encargó de aclarar en más de una oportunidad), la actriz se anticipó y advirtió: "Bloque Tugos". Nota al pie: "Tugo" (abreviación de "tu gobierno"), nuevo término para recriminarle a alguien que se presume que votó al Gobierno cualquier tipo de queja o manifestación de discrepancia con la administración actual.

Como era de esperarse, Eduardo Feinmann y Martín Amestoy fueron dos de los que le recriminaron a la actriz su presunto apoyo al Gobierno y su recriminación frente al faltante del segundo componente de la vacuna de origen ruso.

"Una decepcionada más. La gente se harta del relato mentiroso", había expresado Feinmann en sus redes sociales. Llinás, como era de esperarse, no tardó en responderle: "¡Qué difícil, Eduardo Feinmann, cuando una quiere hablar sinceramente de lo que pasa, eso se convierte automáticamente en un instrumento de las operaciones de uno y otro bando! ¿Debería resignarme a cerrar la boca? Es posible. No creo que sea capaz de hacerlo".

Amestoy fue un poco más al hueso y le dedicó un violento: "TUGO, así en mayúscula". La actriz apeló a la superioridad intelectual y, una vez más, dio cátedra: "¿No te da vergüenza Martín Amestoy proclamarte periodista y no tener la más mínima información acerca de la persona a la que agredís públicamente?".

Pero Llinás fue por más y el descargo se puso aún más picante: "Si tuvieras algo de dignidad buscarías en mis declaraciones algo que te hiciera poder aseverar a quién voté y pedir disculpas". Amestoy no se quedó en el molde y cantó retruco, pero sin ningún tipo de argumentación en torno a por qué había dado por confirmado el voto que la propia actriz se aclaró de negar en reiteradas oportunidades (y el archivo está disponible para su correspondiente chequeo): "A vos te tiene que dar vergüenza, bajarte del barco me refiero. Sos hoy, el mejor chiste de tu carrera humorística. Lo único que te quiero aclarar es que uno no se proclama periodista: estudia, se recibe, trabaja muchos años y así debería funcionar para todo. Beso".