"No tengo negocios con el presi": Cinthia Fernández no fue al Martín Fierro 2023 y liquidó a Ventura

La entrega de los Martín Fierro 2023 se caracterizó por su aburrimiento. La gala que durante tantos años fue el evento más esperado por el espectáculo argentino, parece haber perdido su magia, según lo que pudo observarse en la 51° ceremonia de los premios que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) que se realizó el último domingo en el Hotel Hilton.

Quien ahora decidió echarle más leña al fuego que se expande dentro de APTRA, por la falta de transparencia y las sucesivas críticas que aparecen en su contra, fue la panelista Cinthia Fernández, quien en sus redes sociales tuvo fuertes palabras de denuncia contra el presidente de la entidad, Luis Ventura.

En un espacio de preguntas y respuestas que abrió en su Instagram, la modelo contestó el planteo de un usuario, que quiso saber si se iba a presentar en la gala de los premios que se emitieron por Telefe.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¿No vas a la fiesta de los Martín Fierro?", le preguntaron a Cinthia. Ella, por su parte, lo negó con mucha fuerza y con un comentario cargado de veneno: "Porque no soy amiga del presi ni tengo negocios con él", disparó. La crítica llega en medio de diferentes denuncias sobre irregularidades y falta de transparencia por parte de APTRA, que golpean de lleno a su presidente.

Recientemente Elsa Bragato, ex miembro de APTRA y prosecretaria de la Comisión Directiva entre 1996 y 1998, cuestionó la falta de balances que había en la entidad hasta que ella presentó su renuncia en 2021 (la cual todavía no fue aceptada). Además, expuso ante BigBang todas las cartas reclamando que se respete el estatuto y las asambleas extraordinarias que debe haber para informar a los socios sobre los nuevos cambios.

Por otro lado, contó cómo en APTRA se practica mucho ninguneo para con los colegas que no están en los principales medios de comunicación y los puestos con mayor exposición. "Yo no he sido jamás tenida en cuenta para nada. Es más, por haber sido testigo de un compañero me basurearon mucho. Como a los demás. Hay mucho destrato", denuncio Bragato.

Las críticas de la periodista histórica y la titular del primer curso de Periodismo de Espectáculos que brindó APTRA, había dicho estas palabras en el marco de los cuestionamientos contra Ventura que se habían presentado a partir del anuncio que hizo el ministro de Educación, Jaime Perczyk, de la realización de cursos de capacitación con APTRA.

El funcionario subió a sus redes sociales una imagen junto a Ventura, donde informó del nuevo acuerdo. Lo cierto es que varios de los miembros de APTRA se tomaron con sorpresa esta nueva información, lo que demuestra que la falta de balances es una realidad para muchos de ellos.

Ayer la gala de los Martín Fierro tuvo muchos puntos negativos, fundamentalmente los empates en las ternas que llevaron a que se entreguen dos premios en un par de ocasiones. La decisión del desempate la debía tomar Ventura, aunque no se animó a hacerlo. Esto fue criticado por Ángel de Brito ante BigBang, quien aseguró que el presidente de APTRA no se animó a hacerlo.