"No tenían información y solo opinaban": el fracaso y la precoz salida de los "Lanata Boys" de El Trece

Fue malo mientras duró. En realidad, pésimo.Después de ser dupla por cuatro años y estar juntos desde 2016 cuando comenzaron en el programa político de Jorge Lanata, los apodados “Lanata Boy”, Luciana Geuna y Diego Leuco no estarán más a cargo de la conducción de Telenoche por El Trece.

Esta noticia que ya se sabía, al menos, por parte de la decisión del hijo de Alfredo Leuco, quien había adelantado que se iba. Ahora la periodista también formalizó su renuncia al noticiero a través de sus redes sociales. Con esta pareja, el canal buscaba renovar la imagen del noticiero más tradicional de la pantalla chica. No pasó.

De hecho, tras sus continuos errores en información y sus peores opiniones, Leuco decidió abocarse de lleno al streaming que conduce en la plataforma Luzu TV y aseguró que ya no quería hacer periodismo político. “Fue una decisión muy difícil. Yo todavía estoy vinculado al canal y tengo una relación espectacular con la parte de noticias, con Adrián Suar, con Pablo Codevilla y estoy a disposición para que las cosas pasen como tengan que pasar. Todo el mundo ya sabía que yo iba a ir a un lugar más de entretenimiento”, dijo el retirado. Por su parte, Mientras, Geuna seguirá en el ciclo que conduce junto a Maru Duffard los jueves a las 22, por la pantalla de TN.

El noticiero quedará a cargo de Nelson Castro y Dominique Metzger quienes ya tienen trayectoria en el canal. Es más, ya estaban al frente de Telenoche desde el 1° de enero cubriendo las vacaciones de los conductores que renunciaron.

La interna dentro del canal llevaba mucho tiempo. En su momento, los "históricos" denunciaban que la baja del rating del noticiero respondía a la "falta de credibilidad" de las huestes de Lanata, quienes desembarcaron en el canal hace casi 10 años. Según habían manifestado, la pareja de periodistas “no tenían información” y que sólo "opinaban delante de cámara".

"El reclamo viene no sólo por el lado de la 'vieja escuela' del periodismo. Lo que les espetan en la cara es que ningún funcionario del Gobierno actual les atiende el teléfono. El único que tiene información propia es Marcelo Bonelli, que forma parte del grupo de los ‘históricos’", afirmaban en los pasillos del canal.

Este conflicto de periodistas viejos (como Bonelli, Edgardo Alfano y María Laura Santillán) versus los "Lanata Boys" lo expuso reiteradas veces BigBang y fue el mismo Lanata quien detalló: “Clarín es un quilombo, en el Grupo todos están peleados con todos”. Asimismo, se podría asegurar que el conflicto arrancó precisamente por la incorporación de Lanata al canal. El periodista agregó: "(Héctor) Magnetto no tiene la más puta idea de lo que Longobardi o yo decimos".

Luego de que renunciara el Director Periodístico, Carlos de Elía, en noviembre de 2020 después de 30 años a cargo, el periodista Ricardo "Rapa" Ravanelli asumió su lugar. Éste se convirtió en el actual Gerente de Noticias de Artear y había sido ex productor general de Telenoche, En Síntesis, Arriba Argentinos, Noticiero del trece, TN y Periodismo Para Todos. Es por Ravanelli que se estima que se generó la interna entre los ahora ex conductores y los históricos de Telenoche. El dato no es menor si se tiene en cuenta ya que Ravanelli también fue quien impulsó no sólo los cambios del formato de noticias, sino que sumó a la planta del noticiero a Nicolás Wiñazki, entre otros.