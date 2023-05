“¡No tomo, te lo dije tres veces!”: el tajante rechazo del cantante de Ke Personajes a L-Gante

Si hay algo que invade a la sociedad y que se ha incrementado con el paso del tiempo, es el consumo de drogas y alcohol. En uno de los últimos shows que realizó Ke Personajes en Paraguay, el cantante de la banda, Emmanuel Noir, rechazó un ofrecimiento que le hizo L-Gante en vivo, mientras cientos de miles de fanáticos coreaban sus canciones, ya que lleva muchos años en recuperación.

“No tomo, te lo digo con la mejor. Es un consejo. Ya nos cruzamos ahí tres veces”, le respondió Emmanuel al cantante de cumbia 420 luego de que le ofreciera reiteradas veces una bebida alcohólica. Si bien el vocalista entrerriano no hizo declaraciones al respecto, el momento quedó registrado por los fans que estaban presentes en el lugar.

Producto de la rápida viralización que tienen los videos hoy en día en las redes sociales, varios fanáticos que estaban presentes en el show de Ke Personajes compartieron su indignación en sus cuentas personales y directamente le manifestaron su descontento a Elian.

El principal motivo del enojo de sus seguidores, al igual que el de Emmanuel, respecta a los casi 20 años que atravesó en consumo, y que gracias a una intensa rehabilitación, pudo salir. “La droga para mí fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la que uno cree que puede encontrar una solución. es la elección más errónea del ser humano, por una satisfacción momentánea”, reveló el vocalista de Ke Personajes en el programa Seres Libres.

Sin embargo, actualmente el cantante demostró que está rehabilitado y aunque su entorno o sus colegas le ofrezcan sustancias, puede decir que "no". “Llega un punto que no tenés poder de decisión con las drogas y cuando ya estás enojado hasta con tu mama, llegás a un fondo”, afirmó en aquel entonces en la charla con Gastón Pauls.

“La droga es una cosa muy seductora. Es un mundo rosa en los primeros pasos que después termina siendo oscuro. En mi barrio habían 11 transas, vendían merca, faso, pasta base, yo los conté. Sufrí de depresión cuando me interné por segunda vez. Estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa”, desarrolló el cantante.

Además, en el programa conducido por el actor, explicó: “Consumir de una manera excesiva me llevó a estar 3 veces por sobredosis cerca de la muerte. Eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza. La sobredosis es una búsqueda de querer terminar con ese sufrimiento”.

Por último, Noir señaló: “Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenía una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”.