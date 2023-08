"¡No utilices mi nombre!": Araceli González estalló y cruzó a una seguidora por el SIBO

Luego de que Araceli González contara en sus redes sociales que sufre sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO), la modelo mantuvo un cruce con una seguidora que comenzó a subir contenido a su Instagram arrobándola y criticándola por la explicación que había dado respecto de su nuevo padecimiento.

"Hay una cuenta que está usando lo que hablé, cuando les expliqué que me habían diagnosticado SIBO, anda por ahí arrobándome y diciendo cosas que nunca dije", comentó Araceli en una historia que subió en su Instagram. "En ningún momento dije qué tenía que hacer o dejar de hacer la gente con el SIBO. Siempre dije que me dieron un diagnóstico hace menos de 48 horas y que iba a tomar el toro por las astas, para alimentarme con una dieta como corresponde, y tomando los antibióticos como corresponden, guiada por un gastroenterólogo y un nutricionista profesional", explicó la actriz.

Araceli se mostró visiblemente furiosa en los videos que subió para aclarar la situación. "No le quiero dar identidad, que es lo que buscan. Esto es muy simple: yo tenía la panza hinchada, constipada, dolorida, con mala predisposición en mi día porque eso me provocaba distintos estados que no son copados para poder vivir. Fui al gastroenterólogo y me diagnosticaron en 48 horas que tengo SIBO", detalló y advirtió: "Además soy intolerante al gluten y la lactosa. No tengo nada más que explicar. No te prendas, bombona, ¿ok?".

Según lo que explicó la actriz, la nutricionista con la que polemizó había puesto palabras en su boca que ella nunca había expresado. "Dice que yo dije que se me arruinó la vida. Pero no hay nadie más positivo que yo a la hora de enfrentar distintas adversidades que me pone en el paso la vida. Te pido, por favor, si sos una comunicadora de esto, nutricionista, no utilices mi nombre para bromear en tus redes. ¿Puede ser? Dedicate a hacer lo que hacés", disparó Araceli.

"Soy muy novata con el tema del SIBO, y eso es lo que expliqué", continuó la pareja de Fabián Mazzei en su descargo. "Nunca me arruinó la vida. Al contrario, dije que lo tomé con calma, que voy a tomar los recaudos necesarios, también descansar, que voy a poner un stop en muchas cosas y hacer que los profesionales me ayuden para hacer todo lo que tengo que hacer para curarme", precisó.

Tras esta historia, subió otras donde el tono de la discusión bajó inevitablemente. "Yo no sé qué comentarios leyeron ayer o quién salió a decir cosas que nunca dije. Vamos a poner un stop a esto. Qué suerte que tenemos este espacio cada una para decir lo que piensa y lo que no es cierto. Lo voy a volver a decir y esto tiene que terminar acá: sólo dije que tengo SIBO. ¡No digan cosas que no dije! ¿Está claro?", cuestionó González.

La modelo había contado durante el fin de semana su nuevo padecimiento, con el objetivo de llevar tranquilidad y concientizar sobre el problema de salud que tiene. El SIBO, de acuerdo con los profesionales de la salud, "se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esa parte del tubo digestivo".

"El crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado comúnmente se produce cuando una circunstancia, como una cirugía o una enfermedad, ralentiza el paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias. El exceso de bacterias a menudo causa diarrea y puede provocar pérdida de peso y malnutrición", detallaron desde la Clínica Mayo, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.