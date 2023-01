"No vivo de chismes como ella": habló la esposa del supuesto amante de Wanda y la liquidó

El "WandaGate" volvió a poner en jaque una pareja a partir de las versiones que indican que Wanda Nara le habría sido infiel a Mauro Icardi con su ex compañero, el futbolista Keita Baldé. De acuerdo con la información dada hasta este momento, el delantero del Galatasaray habría descubierto todo en las cámaras de seguridad de su vivienda de París, por los gastos en la tarjeta de crédito de su esposa y por un viaje a Dubai que Wanda habría compartido con Baldé.

Fue el periodista Jordi Martin, famoso por dar a conocer las reiteradas infidelidades de Gerard Piqué a Shakira poco antes de la separación de la pareja, quien aseguró sobre el supuesto encuentro: “Están alojados en el Ja The Resort”. Lo cierto es que estos rumores no le cayeron nada bien a Simona Guatieri, la esposa del jugador nacido España pero delantero de la Selección de Senegal.

La italiana no dudó en comunicarse con Martin para pedirle explicaciones y el periodista español expuso dos audios de aquella charla por América TV. En ellos, la mujer negó que el senegalés haya mantenido algún romance con Wanda y reveló que Mauro Icardi se había comunicado con ella para advertirle que su esposo, con quién se casó hace ocho meses, había invitado a la mayor de las hermanas Nara a Dubai.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo llamativo fue que la mujer sostuvo que el futbolista de la Selección de Senegal coincidió con Wanda en el mismo país árabe porque disputará un partido en Dubai con el F. C. Spartak de Moscú. En ese sentido, explicó que el delantero está acompañado por sus sus padres, quienes también están allá para apoyarlo. En cuanto a ella, viajará a Dubai con sus hijos aprovechando que su esposo tendrá tres días libres para compartir con su familia.

Como si esto fuera poco, Simona se refirió a Wanda e Icardi y afirmó que se trata de una pareja "tóxica" que suelen celarse mutuamente involucrando a gente que nada tiene que ver con ellos. “Ahora porque está en el medio Keita. Mañana puede ser otra persona. No lo sé. Pero estos viven así, poniéndose celosos mutuamente. Pelean entre los dos y ponen gente en el medio. Yo no entro en esto y mi familia tampoco quiere entrar”, sentenció Simona.

Para alejarse del escándalo, concluyó: “Yo no vivo de chismes, no vivo poniendo mi vida en Instagram, no vivo de publicidad y no me importa. Somos completamente diferente a ellos”. Luego de que el paparazzi español expusiera la infidelidad de Wanda, el jugador del Galatarasay recurrió a su cuenta de Instagram y reveló la conversación que mantuvo con la esposa de Baldé. “Seguís publicando fotos de cuando te casaste y él (Keita) invita a Wanda a Dubai", dice uno de los mensajes.

Y agrega: "Siento verte así publicando todo, con el corazón te lo digo. Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. Tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó. Seguís publicando fotos de cuando te casaste y él invita a Wanda a Dubai. Siento verte así publicando todo, con el corazón te lo digo”.

Si bien no se refirió directamente a las acusaciones de infidelidad, Wanda acudió a las redes sociales para revelar la verdadera razón de su viaje a Dubai: “Próximamente, @wandanaracosmetics en Dubai”, escribió en sus historias de Instagram. Recordemos que en diciembre del 2021, la empresaria llegó al país con otro objetivo: mostrar su rol de empresaria. En aquella fecha inauguró su local de maquillajes (acompañada por su hermana Zaira) llamado Wanda Nara Cosmetics. El mismo está ubicado en el Shopping Abasto, donde había brindado una conferencia de prensa y dijo: “Es un sueño hecho realidad”. Al parecer, lo mismo hará en Dubai.