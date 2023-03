“No voy a ir al pedo a una clase de danza”: la chicana de Estefi Berardi a Marcelo Tinelli

Los humos más elevados que nunca. En las últimas horas Marcelo Tinelli confirmó la vuelta del Bailando por un Sueño, motivo por el que estuvo presente en LAM, para invitar a todas las panelistas a participar. Sin embargo, y aunque todas se mostraron agradecidas, Estefi Berardi lo chicaneó y le pidió que le “avise con tiempo” para que se pueda preparar. Estamos en marzo y el reality comenzará en julio.

Todo comenzó luego de que el conductor de Showmatch invitara a las panelistas a ser parte del programa, ya que la mayoría de ellas le dijera que no estaba en condiciones. “Cada vez que les digo están todas oxidadas, no entiendo”, bromeó Tinelli. Sin pelos en la lengua, Berardi se dio por aludida y expresó: “Te oxidás si no entrenas por un tiempo”.

Sin embargo, lo que la bailarina no entendió, es que se lo estaban comunicando en marzo, y el programa comenzará en julio. “Avisá con tiempo por las dudas. Yo necesito saberlo. No voy a ir al pedo a una clase de danza con las puntas a romperme todo al pedo tampoco”, continuó Berardi.

En ese momento sus compañeras le pararon el carro e incluso Marcela Feudale le lanzó: “¿Cómo le vas a hablar así al director artístico, nena?”. Seguido a esto, Yanina Latorre expresó: “¿Cómo le vas a decir ‘no voy a ir a tomar una clase de baile al pedo?'". Lejos de retractarse Berardi se mostró confundida sobre el porqué había dicho algo fuera de lugar.

Seguido a esto, Tinelli intentó bajarle los humos, le volvió a repetir que faltan casi cuatro meses para que comience el programa, y que entonces él se ocupará de que ella pueda tomar las clases que sean necesarias: “El tonito me parece que se fue a arriba. Los artistas se preparan. Yo lo que haría con Estefi, es que me ocuparía personalmente de que tome las clases. Tanto con Lolo como con Euge, que son nuestras jefas de coach, la vamos a ir a ver y a evaluar”.

Berardi fue la única de las presentes que le respondió de esta forma al conductor, ya que el resto de las panelistas bromeaban acerca de una posible participación. De hecho hasta Marixa Balli, quién hace un mes apuntó contra él, se lo tomó con humor y afirmó: “Estar con Tinelli fue lo peor que me pasó en la vida. No hay que estar con tipos poderosos porque te arruinan la carrera”.

Por otra parte, y para alejarse de este cruce, Tinelli reveló que serán aproximadamente entre 16 y 18 las parejas que participarán del reality, y que cree que solo serán cuatro jurados, con la posible incorporación de un quinto. Algo que será “lindo, interesante y sorpresivo”.