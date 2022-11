"No voy a parar hasta verlo preso”: Nannis pidió que a Caniggia "no lo dejen entrar" a Qatar

La causa judicial por acoso sexual y lesiones iniciada por Mariana Nannis contra su ex marido, Claudio Paul Caniggia, sigue sumando capítulos luego de que el juez Pablo Ormaechea dictaminara la falta de mérito para el ex delantero de la Selección Argentina en marzo de este año. Resulta que la mediática -que denunció a su ex por violencia de género, abuso sexual y cuestiones vinculadas a la división de bienes tras el divorcio- aseguró que presentará un pedido de reclamo a la embajada de Italia en Argentina para que le suspendan y le bloqueen la visa y el pasaporte al ex delantero. "Todavía tiene causas penales”, exclamó la mamá de Alex y Charlotte Caniggia.

A través de unos audios que dieron a conocer en Nosotros a la mañana (eltrece), Nannis aseguró que su intención es que Caniggia no pueda ingresar a Qatar ni a ningún otro país. Vale destacar que "El hijo del viento" tiene pensado viajar a Roma con su actual pareja, Sofía Bonelli, para visitar al Papa Francisco antes de contraer matrimonio. “Este hombre ejerció todas las violencias que pudo, y sigue ejerciendo violencia económica. Soy la damnificada porque me golpearon, tuvieron relaciones sexuales conmigo cuando yo no quería, y no me dan lo que corresponde”, expresó Nannis y, furiosa, remató contundente: “Yo no voy a parar hasta verlo preso”.

De acuerdo con el panelista Pampa Mónaco, Nannis pide que a Caniggia "no lo dejen entrar" a Qatar, ni a ningún otro país. “Italia no te otorga el pasaporte si tenés causas penales, de abuso y por división de bienes. El pedido de reclamo lo vamos a presentar por todas las partes del mundo donde él tiene negocios millonarios que nadie sabe. Tiene que poner sus cosas en claro y que después viaje a donde quiera”, sentenció. “Es conocido porque puso tres goles y la gente lo idolatra, pero no es de ídolo que vos tengas a tu mujer sin darle lo que corresponde durante 30 años. Nadie sabe lo que sufrí y lo que pasé al lado de él. Esperemos que se haga justicia alguna vez en Argentina, porque nadie hace nada", reclamó Nannis.

A mediados de noviembre de 2019, Mariana Nannis había decidido darle un nuevo disgusto a su ex marido: Claudio Paul Caniggia había sido denunciado por "abuso sexual" a través de los abogados de la mediática, Carlos Roitman y Alejandro Cipolla, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18. En su denuncia, afirmó que el ex jugador de la Selección Argentina le provocó "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento" durante el matrimonio.

Cabe recordar que la mediática contó en el living de Susana Giménez un episodio de violencia de género en manos del ex delantero que le causó la pérdida de un embarazo. En aquella oportunidad, reveló que internó a Caniggia en varias oportunidades por “drogadicción”, que recibió golpes de puño en la cara de parte del ex deportista y que durante una discusión, él la empujó contra un auto haciéndole perder un embarazo de dos meses. “Él mató a mi bebé, es así de simple”, sostuvo.

La denuncia estuvo acompañada por las supuestas fotos de los golpes en el rostro que Nannis mostró en esa oportunidad. "Tenía dos meses y medio cuando pasó esto (por el empujón). Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", se lamentó la botinera. Según contó, Caniggia la maltrató físicamente durante los últimos 30 años, afirmó que llegaba a las 4 de la madrugada a la casa y como ella no quería tener relaciones sexuales, la golpeaba.

Hace algunos meses fue entrevistada en radio 10 por Jorge Rial y relató sobre el supuesto calvario que vivió con su ex marido: “Me pegaba trompadas el tipo. Yo ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos". Además hizo alusión a las reacciones de Caniggia :"Se me cagaba de risa en la cara. Tiene impunidad”.

Nannis había remarcado en Argenzuela: “Desde el principio (de la relación) fue así. Lo peor de todo fue cuando me empujó contra un auto y perdí el bebé”. Mientras el proceso judicial sigue adelante, Nannis habría recibido amenazas de muerte y afirmó: "Tuve miedo de que me mataran sicarios". Tras recibir esas amenazas, a través de su letrado realizaron la denuncia correspondiente.