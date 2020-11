Noche accidentada en MasterChef: Villafañe, Boy Olmi y Fede Bal sufrieron heridas mientras preparaban empanadas

La exigencia del programa MasterChef Celebrity lleva a que a veces, mientras los participantes tratan de lograr sus platos de manera rápida, ocurran accidentes imprevistos; como sucedió en la emisión de este martes, en la cual Claudia Villafañe, Federico Bal y Boy Olmi sufrieron heridas en sus manos.

Los participantes debieron hacer empanadas de carne caseras.

La consigna para el programa de ayer requería que los famosos hicieran masa casera para empanadas de carne que debían ser fritas. La complejidad de la entrega tenía que ver con que cada uno debía presentar una gran cantidad de empanadas, porque si no el plato no estaba logrado.

En medio del torbellino de emociones que se genera, entre la presión por lograr ricos sabores y entre la exigencia de exhibir un plato agradable, varios participantes debieron ser asistidos por un enfermero mientras a la par no dejaban de amasar para no quedar afuera del certamen.

"¡Me corté! ¿Me pueden venir a poner una curita que no puedo amasar?", preguntó la mamá de Dalma y Gianinna Maradona, que se lastimó la yema de un dedo con el cortante de pasta.

"Cuando quiero usar el cortante para hacer la masa de la empanada, no me di cuenta que la parte de arriba también tiene filo, entonces me corte la yema del dedo gordo y me empezó a sangrar muchísimo", explicó Villafañe.

A pesar de que a la rubia le vendaron el dedo, la herida resultó ser muy profunda y el enfermero debió colocarle a Claudia un guante de trabajo porque no paraba de perder sangre. "Es muy difícil trabajar con el guante y más aún hacer el repulgue", sostuvo.

Cuando terminó de ser asistirla, quien avisó que estaba lastimado fue Boy Olmi. Según dijo el actor, también se accidentó con el cortante para masa, pero su lastimadura era más superficial y pudo continuar con su trabajo.

Claudia Villafañe se cortó un dedo mientras hacía masa casera.

"Dedos cortados, almas heridas, honor a la empanada argentina", reflexionó el esposo de Carola Reyna mientras intentaba lograr un buen repulgue.

Del mismo modo, Federico Bal también debió ser vendado mientras el reloj seguía corriendo, y lo que más le preocupaba a todos los participantes era el poco tiempo que les quedaba a esa altura de la prueba.

Llegada la hora de la degustación, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen, en reemplazo de Germán Martitegui, aseguró que ninguno de los concursantes había logrado el objetivo y que todos se habían equivocado en algo.

Aún así, Villafañe fue salvada por los chefs y pudo subir al balcón junto al Polaco y a Leticia Siciliani, quien para ellos fue la mejor de la noche. Sin embargo, Bal y Olmi no corrieron con la misma suerte, por lo que el jueves tendrán su última chance antes de llegar a la gala de eliminación.