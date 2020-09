Noelia Marzol lloró al golpearse con unas boleadoras y habló de Hoppe: "Es un chamuyero"

Noelia Marzol preocupó a propios y extraños durante su participación en el programa Mamushka, el ciclo que Mariana Fabbiani conduce por El Trece. La bailarina, gran protagonista de Sex Virtual, la obra que dirige José María Muscari, quiso demostrar su habilidad con las boleadoras.

Pero su deseo de dejar a todos sorprendidos en el estudio duró tan solo un puñado de segundos, ya que se desmoronó cuando una de las boleadoras impactó en su cara.

Rápidamente la preocupación invadió todo el estudio y la conductora se olvidó por unos instantes del distanciamiento social para corroborar que la actriz estuviera bien.

“Me la di mal, ¿me sangra? ¿se me torció algo?. Estoy llorando. Me la di… Estoy llorando. Pero ya está, estoy bien”, sostuvo entre lágrimas la modelo, mientras que Fabbiani le aseguraba que no se le había roto la nariz.

Lejos de avergonzarse, Noelia volvió a tomar las boleadoras y logró su cometido. “Me tenía que reivindicar. Lo que pasa es que estas no son las de baile. Me arriesgué demasiado y me la di en la nariz”, admitió.

La modelo estuvo este martes en Los Ángeles a la mañana, donde habló de su relación actual con el futbolista Ramiro Arias. En ese marco, le recordaron su romance con Federico Hoppe, a quien criticó con dureza.

Luego de que contara que Vico D’Alesandro había sido su primer novio formal, Mariana Brey la incomodó al preguntarse si el productor de Marcelo Tinelli había sido oficializado alguna vez, a lo que Noelia respondió: “No, no. Hoppe es muy chamuyero, pero no voy a hablar de Hoppe. Su fuerte es el chamuyo, pero no es momento para nada”. Cabe destacar que la bailarina y el productor de LaFlia mantuvieron un breve affaire en 2015.