Noelia Pompa, en cuarentena con su novio en España: "El optimismo nos va a mantener en pie"

Noelia Pompa vive la cuarentena en buena compañía: la actriz reveló que está desde hace dos años con David, un chef español que se enamoró de ella y la deslumbró preparándole exquisitas paellas. En el programa "Hay que ver", por El Nueve, Noelia contó que se enamoró "por la panza". Es que David, según Noelia, "cocina muy bien, y la paella es su especialidad".

En diálogo con el programa "Hay que ver", por El Nueve, Noelia habló un poco de coronavirus, otro poco de su novio. "Voy cada tanto a la Argentina, pero estoy aquí con David, construyendo una vida juntos. No es que me borré del mapa, yo sigo trabajando", aclaró. Los tortolitos se conocieron en 2017, cuando David fue a ver The Hole, la obra en la cual trabajaba Noelia. Él quedó impactado por la sonrisa de ella. Una amiga en común hizo de celestina. Apenas la tuvo frente a frente, David le dijo "¡Guapa!": le había gustado su sonrisa. La atracción fue recíproca y ahí están, cuidándose de la pandemia en el mismo departamento.

"El optimismo es lo que nos va a mantener en pie...", expresó Noelia. "Están divididas las ideologías pero la unión hace la fuerza, y tenemos que unirnos contra la pandemia. A todos nos toca por igual, de cualquier país, de cualquier clase social. Que esto nos sirva para sanar". Noelia tenía previsto competir en el Bailando, que alguna vez la tuvo campeona, pero vaya a saber cuándo podrá hacerse el ya tradicional programa de Marcelo Tinelli. Si vuelve el Bailando, ella estará ahí. Por ahora, ella y el resto de la humanidad tienen preocupaciones bastante más urgentes.