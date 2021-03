Norman Briski le dedicó un mensaje a Cormillot, que será padre a los 82 años

A los 83 años, Norman Briski celebra, como siempre. Acompañado de su esposa Eliana Wassermann (43) y de sus hijas, las gemelas Sibelina y Galatea (5), se prepara para el estreno de las obras de la conducta de los pájaros y 981, espectáculo sobre la gravedad, el actor contó en una entrevista con Esto no es Hollywood (Mucha Radio, FM 89.5): “Me vacunaron… Estoy digamos, hablando en inglés porque me dieron la Oxford. Me la dieron hace dos semanas más o menos, o 12 días. No me acuerdo bien”.

Cuando le consultaron cómo le fue, Norman bromeó: “Se me cayó el brazo, pero al otro día estaba bien. Hablando en serio, me dolió un poco donde me dieron la vacuna un día y medio y se acabó, a no ser que me hayan dado otra cosa. No tuve ningún efecto secundario”.

Enseguida, Briski que es padre de Sibelina y Galatea, de cinco años, relató la decisión que tomaron sobre la vuelta a las clases presenciales de las pequeñas: “Todavía no las mandamos porque sería bueno mandarlas cuando los efectos de la vacuna hagan que no nos contagiemos en la puerta”. Y completó: “Si vuelven ya estamos vacunados. No soy de los que alientan estas pequeñas decisiones, me parecen que son apresuradas porque todos quieren volver a rajar del hogar y que quieren trabajar para hacer dinero y el dinero como es indispensable para el consumo se arma un concadenado de alienaciones, me salió bien ¿eh?”.

También contó sobre su relación con sus hijas: “Los niños demandan y uno si se pone a pensar, la pandemia es una buena oportunidad para ser padre o madre. Cuando no hay pandemias más bien parece como la escuela es un lugar para rajar sus hijos y que todos los juegos están pensados para eso, ¿no?”. Y sobre la paternidad a los 80 años, Briski bromeó: “Bueno ahora me gano el doctor Alberto Cormillot, ¿no? Lo conozco de hace muchísimos años, mis hijas mayores, catalina, Olinda y Gastón han jugado con sus hijos, así que lo conozco y sé que es extremadamente solidario, cordial y sabedor de las grasas y el mal que causa el tabaco”.

Y completó, sobre la futura paternidad de Cormillot: “No le daría ningún consejo al doctor. Eso ya pertenece a profesionales (risas). Ahora en serio, no puedo decirle nada porque, adaptándose a las circunstancias, a cada chico, todo cambia porque cada chico es un universo distinto”.