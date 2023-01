"Nos encanta que esto nos sal-pique”: las divertidas respuestas de Casio y Renault a Shakira

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan ♪♪♪

El nuevo tema musical de Shakira, acompañada de Bizarrap, revolucionó no solo las plataformas musicales, sino todas las redes sociales. La canción lleva recorriendo todas las plataformas hace poco más de un día y ya cosecha más de 65 millones de reproducciones en YouTube. Y todo indica que el contador de visualizaciones se va a detener todavía.

La canción que la cantante colombiana le dedicó con claridad a Gerard Piqué, su ex, fue un rotundo éxito, no solo por su pegadizo ritmo sino también por la letra de la misma: "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú”; “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”; o “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

Pero hubo una serie de, tal vez, desafortunadas comparaciones que indignaron a los internautas. Y es que en su afán por criticar a la actual pareja del ex defensor del seleccionado español, Clara Chía Marti, Shakira hizo una serie de al menos polémicas comparaciones. “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, señala la artista en uno de sus tantos contundentes fragmentos contra Piqué.

Esto llevó a la casa española de la marca japonesa de relojes a actuar en consecuencia.“ Nos encanta que esto nos salpique”, señaló el equipo de asesores de Comunicación y Marketing de Casio a través de las redes sociales en respuesta a la letra de Shakira. Pero no fueron los únicos, ya que Renault hizo lo propio y ante el ninguneo que recibió el Twingo, respondió con ironía: “Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!”.

Además, la cuenta argentina del fabricante francés de autos elogió el modelo cuestionado por la cantante y sumó: "A muchos no les hace falta un auto de lujo para ser felices, sino preguntale a nuestros clientes que con un Twingo disfrutan de la vida!". La canción de la ex de Antonito de La Rúa generó una gran ola de reacciones, entre críticas y elogios por igual.

Fue Lali Espósito una de las voces elegidas para defender a la cantante colombiana luego de que fuera acusada de no haber pensado en sus dos hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con el ex futbolista del seleccionado español, a la hora de desatar esta guerra mediática.

Ante esto, Lali sentenció: "No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misógino, machirulo o violento....¡Es mas! Las cantan y bailan contentos. ¡Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones!". Cabe mencionar que entre los artistas que cuestionaron a la ex de Piqué se ubicó Fede Bal, quien acudió a sus redes sociales y se mostró muy crítico para con Shakira, acusándola de desatar una guerra sin tener en cuenta a sus dos hijos, Sasha y Milán. "¿Alguien puede pensar en sus hijos? ¡Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien!", pidió el actor.