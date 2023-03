“Nos estamos asesorando”: la mamá de Julieta Poggio habló sobre las supuestas fotos que le sacaron en la casa de Gran Hermano

El último lunes el productor y ex Gran Hermano Marcelo Corazza fue detenido bajo el delito de corrupción de menores, y las polémicas sobre el reality volvieron a resurgir. Hace unos meses Julieta Poggio denunció con sus compañeros que vio como un productor la filmaba mientras ella se cambiaba y afirmó que le tiró un beso por detrás del vidrio. En este sentido, la madre de la jugadora reveló en sus redes sociales que, en principio, no se trataría del acusado.

Cabe recordar que ambas situaciones se vincularon, ya que hace aproximadamente tres meses Julieta le contó a sus compañeros del reality que mientras se estaba cambiando observó como un productor “estaba con el celular contra el vidrio”, y le tiró un beso cuando hicieron contacto visual. En ese entonces, preocupó a algunos de los participantes como a Alfa, quien le expresó: “Eso no está bien Juli. No está nada bien”.

Por su parte, la situación de Corazza es cada vez más complicada ya que el material encontrado en su vivienda al momento de la detención contiene imágenes y videos con contenido de porografía infantil. Además, está acusado por una de las víctimas de los abusos como cómplice, integrante de la organización y abusador. Por esta razón, se comenzó a especular sobre la acción del productor para con los participantes.

Este miércoles, Patricia Destefani, mamá de la finalista, compartió un video en su cuenta de Instagram, en el cual negó que Corazza tuviese contenido de su hija, tal y como lo habían afirmado en el Canal América. “Nos aseguraron que Marcelo nunca tuvo acceso a la casa. Nosotros vamos a tomar medidas y recaudos, vamos a averiguar. Mientras tanto, solo son trascendidos. Los programas inventan un montón de cosas”.

Por otra parte, la madre de la joven afirmó que de todas formas continuarán con una investigación para esclarecer esa situación, más allá de si era o no Corazza, con el fin de averiguar si existió esa violación de la privacidad.

“Vamos a esperar, ya estamos charlando con un abogado. No vamos a hacer que esto opaque la felicidad de saber que Juli está donde quiere estar y que lo logró por sus propios medios y porque le puso muchas ganas, deseo y amor. Deseamos como familia que esto sea una total mentira. No creo que nadie haya comentado que había fotos de Julieta en el celular de Corazza. Vamos a desear que no sea cierto”.