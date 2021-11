Novaresio se va de América y Fantino, ¿también? Los pases periodísticos de diciembre

Nos acercamos a diciembre, mes de renovación de contratos televisivos y radiales. Como todos los años, no son pocos los que empiezan a rosquear su negociación con sus respectivas empresas y uno de los primeros en dar la nota fue Luis Novaresio quien, de acuerdo a lo confirmado por el periodista Pablo Montagna, abandonará todos los programas que tiene con el Grupo América, incluso su radio. Los rumores de la salida de Alejandro Fantino y cómo quedará la grilla de cara al 2022.

Novaresio ya habría comunicado su decisión de no continuar con sus programas en A24, ni en Radio La Red. "Por el momento, en 2022 se dedicará a escribir un libro, del cual se desconoce la temática", precisó el periodista desde sus redes sociales, al tiempo que no descartó que pudiera trasladar sus formatos a otras emisoras: "Más allá de que puede hacer televisión y/o radio en algún otro medio. Por ahora, no hará nada. Pero este medio es el día a día".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En efecto, el conductor de Debo Decir ya habría recibido en más de una oportunidad la oferta de LN+ y Radio Rivadavia, aunque su pase no fue confirmado (todavía). La salida de Novaresio se sumaría a la de Jey Mammon, quien tras un gran 2021 desembarcará en la pantalla de Telefe, con un ciclo de entretenimientos distinto al que conduce en el canal de Palermo: sería parecido al "Carpool karaoke", instalado en Estados Unidos por James Corden.

Tras su trastabillado desembarco en Intratables (luego de que Fabián Doman sorprendiera en junio con su intempestiva renuncia al periodismo), Alejandro Fantino también estaría analizando la posibilidad de cambiar de emisora. Al igual que Novaresio y Viviana Canosa, habría recibido la oferta de un nuevo canal de noticias, aunque todavía no se cerraron las negociaciones para continuar en América.

"Ojo que también hay fuertes versiones de que Alejandro Fantino pueda dejar América, teniendo en cuenta que recibió una oferta de otro canal y más crecimiento en Star Plus", reforzó Montagna, en alusión al ciclo de entrevistas en el que el hasta ahora conductor de Intratables ya se encuentra trabajando: su primera nota será con Eugenia "la China" Suárez.