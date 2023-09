Nueva denuncia contra Aníbal Lotocki por "tentativa de homicidio": un fiscal pidió la detención

Aníbal Lotocki se encuentra entre la espada y la pared y sólo un milagro podría salvarlo en esta situación. Es que en tan sólo dos semanas fallecieron Mariano Caprarola y Silvina Luna por el mismo motivo, mala praxis del falso cirujano, y a raíz de ello, se destapó una olla con cientos de víctimas que recién ahora se animaron a hablar, pero que generaron una gran alerta: por primera vez, un fiscal pidió la detención.

El actor uruguayo Raphael Dufort presentó una denuncia contra Lotocki por mala praxis y la misma fue caratulada como “tentativo de homicidio”. A la vez, el listado de víctimas se extiende todos los días un poco más y el pedido no cambia: Justicia por las víctimas, condena para el médico cirujano. Y todo parece indicar que fue escuchado porque el fiscal Lucio Herrera, pidió automáticamente la detención.

En este momento, Lotocki se encuentra con una condena que le dicta cuatro años de prisión y cinco años sin poder ejercer, pero días antes de que se produjera el fallecimiento de Luna, mientras luchaba por su vida en el Hospital Italiano, el médico apeló ante la Cámara de Apelaciones para volver a operar. Aun así, hasta el momento no hubo respuesta alguna.

Además de los lamentos y la tristeza que ocasionó la muerte de la modelo, quien vivió una década con problemas de salud debido a la mala praxis que le generó Lotocki y que finalmente su vida culminó a los 43 años tras pasar 78 días internada, le abrió la puerta para todas las víctimas que se desconocían y que hoy tiemblan del miedo por saber cómo será su vida de ahora en más.

Hace pocos días, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asociación Argentina de Actores (AAA) pidiendo Justicia por las víctimas, en memoria de Silvina y ahí mismo estuvieron presentes tanto las perjudicadas que se vienen mostrando cada vez que tienen la oportunidad, como lo son Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, como otras personas que confesaron haber sido intervenidas quirúrgicamente por Lotocki y que no saben que les deparará de acá a unos años.

En el mismo estuvo presente Fernando Burlando, abogado de la familia Luna y quien recientemente le realizó una nueva denuncia al falso médico por “homicidio culposo”, lo cual también se encuentra en investigación. Mientras que sucedía la conferencia, declaró: “En virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal de Lotocki, en el día de la fecha estamos pidiendo su detención, porque cuando fue condenado no tenía los antecedentes que hoy tiene, o sea, estos antecedentes que hablan de causas abiertas y otras investigaciones. La situación realmente varió en cuanto a la posibilidad de garantizar su presencia en el juicio".

Asimismo, fueron varios los pacientes que tomaron el micrófono para sumar sus testimonios al respecto. "Hay chicas que no se animan a hablar por miedo. Hay que tratar de que cumpla la condena que corresponde a este médico, si se le puede llamar así", denunció Canela Devoto, influencer y víctima de Lotocki, quien hace tan sólo una semana se animó a contar lo que le sucedió.

“Me operé los abdominales en el 2019 y no tengo idea de lo que me puso. No sé lo que tengo en el cuerpo y tengo mucho miedo. A partir de ahora, empecé a vivir la vida de otra manera”, había manifestado mediante un video en sus redes sociales.

Una de las voces más conocidas allí fue la de Gabriela Trenchi, una de las primeras mujeres en pedir que Lotocki deje de operar. Ella pidió justicia por el empresario Cristian Zárate, a quien Lotocki "le hizo una carnicería". Esta víctima murió en abril de 2021, tras una intervención en la Clínica Cemeco de Caballito, un lugar que no tenía las condiciones para afrontar una operación de la magnitud que le realizaron.

Además de todos aquellos casos, recientemente Estefi Berardi contó el relato de una nueva denunciante. Se trata de Sandra Domínguez, quien fue presentada como amiga de Carmen Barbieri. "Él casi me mata de la infección que me provocó, fui una de las primeras en atenderme con él, antes que Pamela Sosa, antes que todas", decía el mensaje que le envió a la periodista.