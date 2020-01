Nueva interna familiar: la hermana de Cubero salió a pegarle a Nicole porque no las deja ver a la nenas

Desde que Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron, las cosas entre ellos se volvieron muy tensas, al punto extremo de que no pueden acordar casi nada en lo que respecta al cuidado de sus hijas. Aunque el tiempo pasó y cada uno rehízo su vida, lo cierto es que la ex pareja no logra congeniar, y ahora están nuevamente en pie de guerra porque el ex futbolista salió a decir que la modelo no le permite ver a sus hijas en los días que le corresponde.

El ex matrimonio tiene tres hijas: Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5). Las niñas suelen compartir tiempo con ambos padres durante la semana, y todos los años también se dividen los días en la fecha de vacaciones.

Según lo que habían acordado en los últimos meses, durante la dos primeras semanas de enero Neuman podía irse con las chicas, y de hecho así lo hizo, mientras que en la segunda quincena del mismo mes le tocaba a Cubero disfrutar del tiempo con sus hijas.

Sin embargo, como el ex futbolista cumplió años hace unos días, le pidió a su ex si dejaba que las nenas pasaran el día con él, y por eso todos viajaron a Villa Carlos Paz, donde la novia Fabián, Mica Viciconte, hace temporada teatral con la obra Atrapados en el museo.

En esa oportunidad, el ex jugador de Vélez llevó a sus hijas al estreno de la obra y las niñas subieron al escenario a saludar a la novia de su padre cuando terminó la función.

Como el arreglo entre la ex pareja era que Cubero podía llevarse a las pequeñas a partir del 16 de enero, este jueves el deportista fue hasta la casa de la modelo a retirar a sus hijas, y se encontró con que ni ellas ni su madre estaban en la vivienda. Según reveló Cubero, primero quiso avisarle a Neumann vía celular que estaba en viaje y ahí se dio cuenta que ella lo había bloqueado, por lo que decidió ir a buscarlas directamente.

Como las chicas no estaban, Cubero se comunicó de inmediato con su abogado, el doctor Beccar Varela, para que ejecute el acuerdo que tiene firmado y que lo habilita a estar con sus hijas en la segunda quincena del mes.

La hermana de Fabián Cubero en contra de @nikitaneumann. La palabra de Soledad ahora en #LAM @AngeldebritoOk pic.twitter.com/J2GFlgdaKI — LAM (@LosAngeles_ok) January 17, 2020

En medio de esta polémica, Soledad Cubero, la hermana del ex futbolista, decidió meterse en el escándalo, y en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, dio su versión de los hechos. "Este es un escándalo que viene desde hace años. No digo que sea una mala madre, pero no me quiero meter mucho en esto", dijo.

La tía de las niñas también contó que espera a sus sobrinas en Mar del Plata, pero que hasta ahora las pequeñas no pudieron llegar porque su madre no dejó todavía que su papá pasara a buscarlas. "Ellas no están con su familia por un capricho", sostuvo.

NICOLE LE CONTESTÓ A SU EX CUÑADA. @nikitaneumann salió al aire contra Soledad Cubero: “No voy a hacer un circo mediático con mis hijas” #LAM @AngeldebritoOk pic.twitter.com/1tNKmDsZ1T — LAM (@LosAngeles_ok) January 17, 2020

Por su parte, Neumann fue consultada ante los dichos de su ex cuñada, y aclaró que el sábado 18 era en realidad la fecha estipulada para que su ex marido retire a las niñas. "No es que no quiero que mis hijas no vean a su familia. Ellas están felices conmigo. Yo les tiro buena onda antes de que viajen con su papá", aseguró, y dijo que cuando le piden flexibilidad desde el lado de Cubero, ella la da, pero después su ex no actúa de la misma forma.

"Yo no me voy a sumar a ningún circo mediático a costa de mis hijas. Ya están los escritos y yo hice todo como corresponde. Estamos hablando de dos días, tampoco tanto. Mañana ya van a estar con su familia y su padre en Mar del Plata. Pero yo no voy a contestar a más mentiras", cerró.