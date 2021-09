Nuevas imágenes desmienten a Leo García tras la golpiza: "Fue una pelea de borrachos"

A través de un video que no dudó en publicar en las redes sociales y completamente cubierto de sangre, Leo García había contado que sufrió un ataque homofóbico durante la madrugada del último martes en la localidad bonaerense de General Rodríguez. "Miren cómo me pegaron, no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto", relató el músico mientras mostraba sus heridas.

Si bien dijo que no va a "culpar a nadie", aseguró que el ataque lo sufrió "por ser homosexual". "Esto no es un maquillaje, esto es cómo me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo. Hablé con un chico, le tiré una onda gay y cuando le tiré una onda gay así respondieron", agregó el cantante que presentaba lesiones en su rostro y denunció que "la homofobia en este país no para".

Debido a que el hecho se viralizó con mucha rapidez, la Justicia de General Rodríguez inició una investigación de oficio y visitaron el departamento del artista en tres ocasiones diferentes para tomarle declaraciones. Según las fuentes, el músico fue muy escueto durante la primera visita de las autoridades, se negó a recibirlos durante la segunda ocasión y finalmente se presentó en una comisaría para declarar ante personal de la fiscalía del expediente.

Además, señalaron que García les pidió a las autoridades "que no se entrometan en su vida privada" y en el marco de la investigación, afirmaron que los videos de las cámaras de seguridad de la zona que captaron el momento de la golpiza desmienten el relato del músico. Las imágenes analizadas por la Justicia de General Rodríguez aparentemente muestran, según las fuentes de la causa, que fue "una pelea de borrachos”, algo muy alejado a la historia que dio a conocer el cantante.

Si bien la pelea ocurrió, según registraron las cámaras de seguridad no sucedió en la cervecería El Gran Capitán de Presidente Perón como dijo García en un primer momento. Al parecer, el artista fue golpeado en un kiosko a pocos metros, con mesas en la vereda donde vecinos bebían cerveza. De acuerdo con los testigos, el cantante llegó a ese lugar cerca de la 1.30 am, visiblemente alterado y vestido con un buzo capucha gris.

Al ver que le negaron una cerveza de litro, se dirigió a una de las mesas para agredir verbalmente a dos hombres que bebían: agarró un vaso de la mesa y, según muestran las cámaras, lo rompió. En ese momento, los dos jóvenes que se encontraban allí, se pararon y uno de ellos empujó con fuerza a García, quien, tras reaccionar a los gritos, fue golpeado. A raíz de esto, inició la golpiza que denunció posteriormente en las redes sociales.

La unidad fiscal número 9 del departamento General Rodriguez-Moreno, a cargo de Alejandra Rodriguez, inició la causa de oficio al tomar conocimiento a través de las redes sociales de la agresión física. Si bien personal de la comisaría de esa ciudad acudió al domicilio del cantante, solo logró hablar con él por medio del portero eléctrico del edificio: "Nos aseguró que se trataba de una cuestión de su vida privada", dijo una fuente del caso.

En tanto, Ornella Infante, directora Nacional de Políticas Antidiscriminatorias del INADI, se solidarizó con el artista. "Me pongo a disposición desde @inadi. Los discursos del odio y sus representaciones convergen en prácticas violentas. El presidente @alferdez desde el inicio de su mandato mostró nuestra vocación a la paz social, el diálogo y la vida democrática", tuiteó la funcionaria.