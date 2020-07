Nueve positivos en el edificio de Belén Francese: analizan aislamiento masivo de los vecinos de la torre

Luego del escándalo por los casos de coronavirus (Covid-19) en Telefe, la modelo Belén Francese tuvo que enfrentar un brote en su edificio, ubicado en el barrio de Las Cañitas. Es que, luego de que se confirmó la semana pasada que ella había dado positivo luego de la participación en el programa El Precio Justo, se especuló con que ella habría sido quien contagió a los 9 vecinos de su edificio que arrojaron resultado positivo en sus hisopados.

Todo se desencadenó después del operativo del Plan Detectar que se llevó adelante en la torre en la que vive la modelo, quien ya se recuperó de la enfermedad. De acuerdo a lo consignado por el periodista de C5N Bernardo Magnago, quien además vive en el edificio, los primeros en dar positivos fueron el encargado y tres empleados de seguridad. Entre los contagiados se encuentra un hombre de 80 años, quien permanece internado.

Después de que se confirmó la noticia de que había dado positivo, sus propios vecinos comenzaron a increparla dentro del edificio por temor a que pudieran contagiarse. Toda esta situación generó el enojo de Francese que utilizó, en su momento, sus redes sociales para quejarse de la situación.

“Respondo a los boludos de siempre. En el canal te toman la fiebre. Hay alcohol por todos lados! Yo soy obse, me lavo las manos 100 veces por día! No toco a nadie! Salía a trabajar! Más que hay escasez (de trabajo)! No a joder! Llegaba y directo a la ducha! Dejen de escupir para arriba”, tuiteó.

Pero la polémica no quedó ahí. “Hablé con la administración y me pidieron las disculpas correspondientes. Entiendo que la gente tiene miedo y paranoia”, sostuvo en declaraciones a Nosotros en la Mañana, en donde afirmó que “se armó una locura que realmente fue desconsiderada y muy elocuente”.

Además, indicó que sus vecinos, incluso, llegaron a decir que había contagiado a uno de los empleados de seguridad del edificio cuando, según la actriz, el hombre tenía coronavirus desde antes de que ella tuviera el resultado positivo.

“También me parece un extremo andar señalando ‘tal contagió a tal’, es como que yo diga: ‘Fue alguien del control de Telefe, o fue Lizy'. ¡Es un disparate! Nadie quiere contagiar a nadie. Y nadie se contagia intencionalmente. Me parece absurdo tener que explicar. Se hizo una distorsión y un disparate enorme”, concluyó.

Las autoridades sanitarias investigan ahora los contactos estrechos de los vecinos positivos y no descartan que todo aquel que vive en la torrea deba ser hisopado. Llegado el caso, el edificio completo podría ser aislado.