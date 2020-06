Nuevo alerta en Telefe y C5N por el positivo de dos de sus periodistas: aislamiento y preocupación

Quique Sacco, María Eugenia Vidal y la bronca en Radio Del Plata

La confirmación de que Enrique "Quique" Sacco dio positivo de Covid-19 encendió las alarmas en Radio Del Plata. No fueron pocos los compañeros del periodista deportivo los que alzaron su voz -puertas adentro- por la decisión de la pareja de María Eugenia Vidal de asistir a la radio, pese a que la ex gobernadora ya tenía para ese entonces sospechas de que podía haberse infectado.

Si bien es cierto que Sacco dejó de ir a la radio cuando el hisopado de Vidal dio positivo, sus compañeros se quejaron porque el periodista los expuso al menos un día a la posibilidad de contagio. En efecto, la ex gobernadora se sometió al test el martes por la noche y ese día el periodista acudió a la radio.

"Si hay algo que creo que tengo es respeto por el otro y respeto por las libertades individuales. El que me conoce, lo sabe. Les voy a contar la historia: el martes por la noche me enteré del positivo de María Eugenia, por eso me sometí al hisopado; porque el contacto estrecho es una de las causas por las que te tenés que hisopar. El test dio positivo, por lo tanto, lo primero que hice fue avisarles a las autoridades de la radio, para que se tomen los recaudos. Le avisé a mi equipo. El miércoles no fui a la radio y no pensaba ir. A las 17 tuve el resultado y lo comuniqué al aire, porque había tenido una gran demanda de colegas y de amigos pidiendo saber cuál era el resultado", explicó.

Tras aclarar que al igual que su pareja lleva la enfermedad sin síntomas, el periodista aprovechó el aire para hacer un llamado a la reflexión: "Nunca pensé que me iba a pasar y el resultado me dio positivo. Hay que tener una mente amplia y solidaria. A cualquiera le puede pasar y hay que acompañar solidariamente. No es en vano lo que dicen los infectólogos. Hay realidad que tienen que ver con lo sociológico, lo psicológico y lo económico que son atendibles y hay que ocuparse, pero el principio básico es cuidar la salud, porque es cuidar la vida".

El positivo de Vidal también dio lugar a un masivo testeo en las filas de Juntos por el Cambio, que incluyó hasta al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.