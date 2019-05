Nuevo escándalo con Fabián Gianola: una actriz confesó que tuvo un hijo extramatrimonial con él

Después de que Celina Rucci asegurara que Fabián Gianola la acosó mientras trabajaron juntos, en las últimas horas desde el ciclo Incorrectas, que es conducido por Moria Casán, aseguraron que el actor tiene un hijo extramatrimonial de 16 años, el cual nunca fue reconocido por él.

La información fue confirmada por Micaela Viciconte, la novia de Fabián Cubero, quien aseguró que una reconocida actriz le escribió por privado para contarle que aunque Gianola estaba casado, ellos mantuvieron una relación sentimental, de la que nació un bebé que el artista nunca quiso reconocer.

Para comprobar esta información, la mujer, de la que no se reveló el nombre al aire, le envió a la panelista del ciclo un audio en el cual se escucha a Gianola decir que va a reconocer a su hijo. "No hace falta ni abogados ni ADN, cuando quieras nos reunimos. Yo voy a reconocer a ...", aseguró en ese audio, al mismo tiempo que le dijo a la actriz que no es necesario gastar plata en abogados, si los dos se pueden juntar a hablar.

Gianola y su ex esposa, Verónica Suárez, se separaron hace poco tiempo, después de casi 30 años de relación. Sin embargo, según confirmaron en el ciclo que se emite por América, el hijo no reconocido del actor es adolescente, por lo que habría nacido a la par de los otros chicos del actor.

Aunque Gianola todavía no respondió a estas acusaciones, lo cierto es que el escándalo en su vida empezó el año pasado, cuando la actriz Fernanda Meneses confesó que él la había tocado en sus partes íntimas mientras repasaban una escena de la obra El kiosquito de Fabián, en el año 2015.

Después de eso, varias mujeres salieron a contar que habían vivido situaciones parecidas con el actor, hasta que en las últimas horas la propia Celina Rucci contó los feos momentos que vivió con él. "Tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban y los seguía haciendo", dijo y agregó que "era demasiado abrazador, cariñoso, toquetón y a mí no me gusta que me estén encima".

Ante estos comentarios, Gianola habló con Intrusos, y en lugar de negar todo, dijo que prefiere no hablar del tema. No tengo mucho para decir. Simplemente que tengo un muy lindo recuerdo de ella. Ha sido una buena compañera. Ya nada me sorprende. Sinceramente la recuerdo con mucho cariño. La verdad que no recuerdo eso. No recuerdo haber sido así con ella”, dijo para cerrar el tema.