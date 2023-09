Nuevo romance a la vista: cómo nació el amor entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Tras nueve años juntos, en mayo del año pasado Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron, desde ese momento, a la actriz se la vinculó con influencers, como Santiago Maratea, hasta con futbolistas, como Javier García. Después de tantos rumores, se confirma que Valdés estaría en una relación con el actor y el ex de Paola Krum, Joaquín Furriel.

“El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”, declaró Yanina Latorre, en el programa LAM. Aseguró que ambos prefieren una relación alejada de las cámaras y la farándula, ya que a Furriel no le gusta la exposición mediática.

“Esto fue un cimbronazo en el edificio de él, no es que me escribió un vecino, me escribieron como seis vecinos”, detalló. “A todos les pedí fotos de la puerta del edificio y eran todas las mismas. Nadie le pudo sacar una foto a ella. Que yo sepa, él estuvo con una modelo el año pasado, pero ahora está solo”, agregó Yanina.

Por otro lado, Ángel de Brito también se encargó de confirmarlo en sus redes sociales. Un usuario le preguntó: “¿Guillermina sigue con Furriel?”, a lo que él respondió, sin filtros: “Sí”.

Yanina tenía indicios de este romance desde principios de agosto, cuando confirmó que la pareja se juntaba en el departamento de Furrrier y que lo vecinos se dieron cuenta que se trataba de Valdés: “Podríamos calificarlo como romance, visita higiénica, se sacan las ganas, encuentros sexuales”.

Por otro lado, al enterarse de la noticia, decidió corroborar la información y tener pruebas fotográficas: “Yo mandé a hacer guardia, pero parece que justo hoy no se encontraron. él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento” había comentado, en ese momento, la panelista”. Por otro lado, añadió: “La pareja es hermosa por donde la mires. Un hijo entre ambos… No sé si por la edad querrán tener más hijos”.

La última relación polémica que se la vinculó a Valdés fue con Santi Maratea hace un mes. En un principio, el influencer había declarado que habían salido, pero hace unos días la actriz blanqueó lo que sucedió: “Nos vimos un par de veces el año pasado, fue en octubre, noviembre y diciembre, pero no fuimos pareja”, aclaró en un ciclo de entrevistas de Infobae junto al Pollo Álvarez.

“Una vez salimos a tomar algo, porque tenemos buen vínculo, y justo era el día de los enamorados pero ya no estábamos y habíamos estado un par de veces nada más”, señaló. Tenemos intereses diferentes y no somos ni fuimos pareja. Tuvimos re lindos encuentros y él es una re linda persona. Él me enseñó sobre el valor de la intimidad, entonces me resultó extraño que se sepa”.