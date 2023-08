¿Nuevo romance o "toco y me voy"? Quién es el modelo español por el que Tini dejó a De Paul

A pocos días de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hayan confirmado su ruptura aparecen pistas que vinculan a la cantante con un modelo español mientras se encuentra de vacaciones en Ibiza ¿Quién es el apuesto con el que relacionan a Tini y nuevo romance?

Se trata de Biel Juste Calduch, nacido el 5 de febrero de 1997 en España, es un modelo millonario e influcencer conocido por su carrera en el mundo de la publicidad. Con 26 años, Calduch posee una formación académica en Administración de Empresas de la Universidad de Barcelona y también es empresario siendo cofundador de la empresa Twojeys, una firma que comercializa ropa y joyas.

Los rumores que vinculan a la Triple-T con Calduch surgieron a raíz de unas publicaciones realizadas por la cuenta Gossipeame en las cuales se puede ver a la artista cercana al modelo: “¡Toda la onda! Ibiza, barco loco, un rubio con onda”.

Sin embargo, en un principio, se relacionó a Tini con el socio de Biel Juste, Joan Margarit, ya que se la vio usando una remera de él: “Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar”, detalló una panelista de Entrometidos.

A pesar de esto, Gossipeame aclaró: “A mí me comentaron que se comió al rubiecito y no a ese”, haciendo referencia a Biel. “Me dicen que sería este el de Tini, y no el castaño”, y compartió una foto del modelo con el que habría estado la cantante.

Fue en la fiesta del segundo aniversario de la firma Twojeys, que Joan Margarit publicó una foto junto a Tini Stoessel y que despertaron rumores de un supuesto romance con Biel Juste.

Por otro lado, Mauricio D’Alessandro, que es abogado y posee información de la ruptura entre Tini y De Paul ya que su esposa fue una de las abogadas involucradas en el divorcia del jugador y Camila Homs, decidió hablar sobre la separación de la cantante.

“Tini le reclamaba más tiempo y dedicación, el problema de Rodrigo es el problema de cualquier separado, esto pasa habitualmente cuando una pareja de estas características se separa; Camila no quería quedarse en Europa por cuestiones laborales y no hubo forma de evitarlo, pero Rodrigo tiene un régimen de visitas bastante amplio... Todos los meses ve a sus hijos una semana, cuando llegan sus hijos él se dedica exclusivamente, es muy difícil sostener una pareja tan joven como Tini”, detalló D’Alessandro en diálogo con Juan Etchegoyen Mitre Live.

Además, defendió al futbolista: “Tanto que lo criticaron a Rodrigo De Paul porque decían que él se había separado de sus hijos, esto muestra la verdadera historia, un De Paul que está dispuesto a resignar todo por sus hijos, resignar el amor es un sacrificio que no estamos acostumbrados a ver en los hombres, él eligió bien, su actitud lo ennoblece, sacrificó a la mujer de su vida por sus hijos”.

Al finalizar, el abogado explicó que De Paul no pudo consolidar su vida en Europa con Tini por sus hijos con Cami: “Tengo claro que el principal problema que tenía Rodrigo para desarrollar su vida en Europa eran los chicos, trasladarlos con un mayor para allá, qué mayor puede hacer esa tarea, para Rodrigo cumplir el régimen ambicioso que pidió le implicaba dedicarse a ellos y no poder continuar una relación”.