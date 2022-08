Nuevo round entre Amber Heard yJohnny Depp: entre la disfunción eréctil del actor y el pasado como prostituta VIP de ella

A dos meses de la resolución de la justicia que determinó que, en mayor o menos medida, Amber Heard y Johnny Depp se difamaron entre sí, los actores siguen dando qué hablar. Resulta que en las últimas horas se dieron a conocer más de seis mil páginas previas al juicio que los abogados de ambas partes lograron excluir del proceso legal y que harían referencia a padecimientos de salud y prostitución VIP, entre otras cuestiones.

Hace dos meses, los siete miembros del jurado popular concluyeron que Amber Heard difamó a su ex marido, Johnny Depp, a partir del polémico artículo que escribió para el The Washington Post en donde se presentaba como víctima de maltrato. Si bien se estableció que el actor también difamó a la actriz, el jurado concordó que solamente lo hizo en una de las tres afirmaciones que se juzgaban.

Depp consideró difamatorias estas tres frases de su ex pareja: "Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”; "Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan” y "Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

El jurado no lo dudó, le dio la derecha al actor y concordó con él. El jurado popular en el tribunal de Fairfax deliberó por casi 13 horas y resolvió que Heard debía indemnizar a Depp con 15 millones de dólares: 10 de esos millones en concepto de daños compensatorios y los 5 restantes por daños punitivos, los cuales la jueza redujo a $350 mil dólares de acuerdo con el tope legal del estado.

Por el lado de Heard, la afirmación de Depp -que en realidad fue hecha por el ex abogado del actor, Adam Waldman- que considera que la denigró fue: ”Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911", hecha al The Daily Mail el 27 de abril de 2020.

Por estos dichos, el actor deberá pagarle 2 millones de dólares a ella porque también difamó a su ex cuando se defendió de los cargos en su contra. El juicio se extendió a lo largo de un mes y medio en el juzgado de Fairfax (localidad de Virginia), lugar donde tiene sus oficiales el The Washington Post, medio que publicó el descargo de la actriz. Lo cierto es que el tiempo pasó, el equipo legal de Heard pidió un nuevo juicio, que le fue denegado, y luego apeló la sentencia a favor de su ex marido. Mientras tanto, Depp busca revocar el fallo de dos millones de dólares otorgado a Heard en su contrademanda contra él.

En los documentos previos al juicio, el equipo legal de Heard le pidió a la jueza del caso que excluyera del juicio una serie de “asuntos personales irrelevantes”. Según la defensa legal de Heard, el equipo legal del actor quería exponer unas fotografías del pasado de su representada en la que estaría totalmente desnuda. Las intenciones de Depp con esas imágenes, alegaron los abogados, era demostrar que la actriz había trabajado como bailarina exótica antes de iniciar su carrera en Hollywood, sugiriendo además que había ejercido la prostitución en esos tiempos. “El señor Depp trata, de manera frívola y maliciosa, insinuar que la señorita Heard trabajó una vez como escort”, según recoge el diario The Daily Beast.

Casi de manera idéntica, los abogados de la actriz argumentaran el pasado mes de marzo que Depp, de 59 años, debía revelar que supuestamente sufre de disfunción eréctil presentando una lista de medicamentos como prueba. Los letrados sugirieron que dicho problema médico era "relevante", ya que podría explicar por qué usó presuntamente una botella para agredir sexualmente a Heard, algo que él actor negó categóricamente. Recordemos que entre las numerosas acusaciones cruzadas entre ambos durante el juicio, la protagonista de "Aquaman" aseguró que su entonces marido la penetró con una botella, dejándola sangrando.

Los hechos habrían ocurrido durante una pelea en 2015 en Australia después de que Depp tomara MDMA y la acusara de haberse acostado con el actor Eddie Redmayne. "Aunque el señor Depp prefiere no revelar su condición de disfunción eréctil, dicha condición es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluyendo la ira y el uso de una botella para violar a Amber Heard. La disfunción eréctil hace más probable que se enfade o se agite en los encuentros con Amber Heard y que recurra a dicha botella", argumentaron los abogados, según recoge el sitio Newsweek y agrega que los abogados de Depp discreparon, afirmando que Heard quería "montar un circo".

Para los abogados del actor, la actriz tenía la intención "de llevar este juicio por una serie de agujeros de conejo innecesariamente salaces, especialmente con respecto a la historia médica del señor Depp". Según los documentos legales que, hasta ahora, permanecían ocultos y sellados al público, los abogados de Depp trataron de exponer ante el jurado un video del reality show de la hermana de Amber Heard, Whitney y “las relaciones románticas pasadas de Whitney y Amber”. También se pudo conocer que bloquearon la publicación de un intercambio de mensajes entre el actor y Marilyn Manson, que ha sido acusado de abusos sexuales por parte de algunas de sus ex parejas, como la actriz Evan Rachel Wood.

Manson fue un amigo incondicional para Depp en la etapa más turbulenta de su relación con Heard. La condena es a raíz de una columna que la actriz escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no nombra al actor, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico” (Reuters) En un mensaje de texto de 2016, Manson se refirió a su entonces esposa Lindsay Usich como “un Amber 2.0″. Según el medio Newsweek, el músico le envió un mensaje de texto al actor contándole que Usich había solicitado una orden de restricción contra él, algo que Heard hizo después de solicitar el divorcio de Depp.

El actor supuestamente le respondía: “He estado leyendo mucho material sobre eso y el comportamiento sociópata… ¡¡es jodidamente real, mi hermano!! ¡¡¡Mi ex (Amber Heard) es un maldito libro de texto!!!”. Según Newsweek, los abogados de la estrella intentaron excluir sus mensajes de texto con Manson del juicio, argumentando en los documentos judiciales que “difamaría al Sr. Depp bajo una teoría de culpabilidad por asociación”. La presentación decía: “El intento de la Sra. Heard de insertar a Marilyn Manson en este caso carece de fundamento y es totalmente especulativo y constituye una prueba de carácter inapropiada”. La jueza Penney Azcarate al final se negó a permitir que el jurado tenga acceso a estas pruebas.

En esas más de 6.000 páginas de documentos judiciales que fueron reveladas durante este fin de semana incluyeron mensajes de texto, correos electrónicos enviados entre Depp y Manson y grabaciones de audio sin editar entre Depp y Heard. Además, enumera cuatro asuntos: fotografías de desnudos de Heard, el video del programa de telerrealidad de la hermana de Heard, Whitney, las relaciones románticas pasadas de la hermana y, finalmente, la "breve temporada de Heard como bailarina exótica años antes de conocer al Sr. Depp y al Sr. Depp intentando frívolamente y sugiera o insinúe maliciosamente que la Sra. Heard fue en algún momento una escolta”.