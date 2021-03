"Si logro zafar, hay plata para todos": nuevos audios que complican a Morla y al "entorno"

La investigación por la muerte de Diego Maradona continúa, y complica cada vez más a todo el entorno del "Diez", entre ellos, a su abogado, la gente que lo cuidaba y los médicos que lo atendían.

De hecho, en las últimas horas trascendió una nueva información de la causa, en base a unos audios que se conocieron entre Maxi Pomargo, cuñado de Marías Morla y el neurocirujano Lepoldo Luque, donde se le pidió al médico que no se fuera con ninguna de sus hijas tras la internación porque si eso pasaba, iban a perder plata.

Morla sabía que Diego consumía alcohol y pastillas.

En uno de los mensajes que fueron registrados dentro del documental realizado por Infobae, se puede notar claramente cómo el cuñado de Morla le pidió a Luque que Gianinna Maradona no se llevara a su padre a la casa, porque sino iban a perder la plata que él tenía a su disposición.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”, dijo Pomargo, a lo que Luque accedió.

“Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”., agregó el cuñado de Morla.

De este chat se desprende que, entonces, cuando el neurocirujano propuso una internación domiciliaria cuidado por enfermeros, lo hizo en verdad a pedido de Pomargo.

Luque y Morla conversaban y estaban al tanto de todo.

En otra parte del documental también se puede leer un chat entre Matías Morla y Luque, donde queda claro que ambos sabían que Maradona consumía alcohol.

"Y pero boludo, vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Mirá que voy a comprar marihuana, boludo. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo, yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte. Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá", dijo Morla.

Del mismo modo, en el mismo documental Verónica Ojeda contó que el día en que su ex cumplió 60 años, el 30 de octubre de 2020, ella llegó a la casa junto a su hijo Dieguito Fernando, y se encontró con que Maradona se había emborrachado la noche anterior, y que estaba en un estado pésimo.

Sobre esto mismo habló en uno de los audios el kinesiólogo de Diego, Nicolás Taffarel, quien le contó a Luque que la gente que rodeaba al "Diez" lo emborrachaba para que no molestara.

Ante estos mensajes, Dalma Maradona decidió utilizar su Twitter para preguntar cuánto falta para que los médicos que atendían a su padre vayan preso, ta que no puede creer como lo abandonaron.

"¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿QUE ESPERA LA JUSTICIA???", cuestionó.