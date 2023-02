"Ojalá me convoquen": la estrategia de MasterChef para colgarse de GH y seguir ganándole al Trece

La noticia de que Wanda Nara será la conductora de la nueva edición de Masterchef, el cual desde Telefe planean estrenarlo para mayo o junio, fue el primer ladrillo con el cual la señal televisiva comenzó a construir lo que, según las expectativas de los usuarios de las redes sociales y los antecedentes del producto, sin duda será un éxito que logrará mantener la ya casi paternidad -en términos de rating-, que desde hace muchos años sostiene la señal contra El Trece.

Y si algo faltaba para seguir construyendo esa sensación de victoria en la pelea por la audiencia, era la reciente noticia de que dos ex Gran Hermano se incorporarán al reality para competir como cocineros. Se trata nada más y nada menos que de Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig, esa pareja que ofició de "mamá y papá" dentro de la casa y que se peleó en las últimas semanas de GH, antes de que el sexagenario sea eliminado definitivamente.

La apuesta de Telefe, aún no confirmada por completo pero con muy serias chances de cerrarse, incorporará a la nueva edición de Masterchef a dos personajes que despertaron mucha pasión y reconocimiento en las redes sociales, durante su paso por GH, y que ya se transformaron en figuras de la señal. Algo que se evidencia con la reciente decisión de incorporarlos y en las repercusiones que generan en la audiencia.

Justamente, el hombre de la bandana y la ex diputada nacional, hicieron sus primeras migas como amigos cuando se pusieron al hombro la cocina de la casa más famosa del país, y terminaron cumpliendo un rol que los dejó como líderes implícitos de la convivencia entre hermanitos y hermanitas. "Los quieren a Alfa y Romina porque saben cocinar", adelantó en primicia la panelista de LAM Yanina Latorre. "¿Pero no era de amateurs? Los reglamentos en la tele van variando...", polemizó el conductor Ángel de Brito.

La versión enseguida fue sustentada por el propio fanático de los Estados Unidos, quien en un móvil para el programa confesó que desea que la convocatoria sea un hecho. "Ojalá me convoquen, eso me gusta, me encanta, la cocina es mi pasión", reconoció Alfa. Allí, el flamante panelista de A la Barbarrosa, intentó bajarle la intensidad a la disputa que tuvo con Romina y que lo dejó afuera del programa, y confirmó que nunca estuvo enojado con ella, ni tampoco enamorado, como suelen decirle.

"Nos llevábamos bien, nos acompañábamos mucho, pero no estoy enojado. Cuando yo le quise aclarar algo, ella lo tomó a mal y ahí se fue cortando la relación de a poquito, con discusiones, con cosas que pasaban", relató. Y confirmó que "no va a haber ningún problema" en caso de que vuelvan a tener que trabajar juntos.

"El ámbito va a ser totalmente distinto. No es que estoy con Romina, terminamos de cocinar y nos vamos a dormir juntos", explicó. "En Gran Hermano era dormir juntos, usar el mismo baño, verte en la mañana, al mediodía, a la tarde, verte a la noche... Así que seguro que sí, no va a haber ningún problema de parte mía ni de ella", aseguró.

Al mismo tiempo, la confirmación de Alfa no quiere decir que Uhrig acepte la propuesta -si es que llega- y sea parte de la nueva edición de Masterchef. Ella sigue dentro de la casa de GH y es una de las posibles finalistas, algo que si llega a conseguir la sacará a la calle nuevamente recién a principios de abril, lo que implica que habrá estado seis meses alejada de sus tres hijas y el resto de su familia.

Si bien el formato del programa de cocina no conlleva estar aislado como en GH, luego de medio año de exposición frente a las cámaras, es una posibilidad que ella no acepte. Aunque al mismo tiempo, se sabe de su propia boca que siempre le gustó el programa y que le encantaría ser parte. Además, como todos sus otros hermanitos y hermanitas, tiene un contrato por dos años con la productora Kuarzo y el canal, el cual puede ser ampliado a dos años más inclusive.

Por otro lado, la pelea que tuvieron con Alfa la dejó bastante herida en su relación, la cual sólo semanas antes despertaba las lágrimas de la mujer ante una falsa salida del sexagenario de la casa.

El notable contraste entre esa Romina que a puro llanto le rogaba que no se vaya de la casa y la que le hizo la cruz luego de que Alfa la acusara de sobreactuar que extrañaba a sus hijas cada vez que aparecía con las fotos de ellas en todas las galas, fue tan evidente que la ex diputada nunca lo perdonó, por más disculpas que el polémico jugador pidiera.

Ese es otro punto para evaluar en una posible juntada de ambos. Ya que si bien Alfa reconoció que no habría problema para trabajar juntos, todavía no se sabe si esa es la misma voluntad en Romina. Aunque la especulación es que aceptará de forma profesional sin importarle si su ex amigo está en el mismo programa que ella. Al mismo tiempo, vale recordar que Alfa ya fue parte de un Masterchef en 2014, cuando tenía sólo 51 años y no llevaba ni barba ni bigote, pero sí su típica bandana.

En esa oportunidad no pudo avanzar mucho en el juego y quedó afuera brevemente, luego de que el chef Germán Martitegui, también jurado en aquella edición, le preguntara qué había hecho luego de que Alfa metiera el dedo en el plato que estaba elaborando. "¿Siempre metés el dedo en la comida?", le preguntó.

El hermanito había cocinado unos solomillos de cerdo rellenos con ciruela y un puré con albahaca, pero la bizarra situación de él metiendo el dedo en el plato y chupándoselo, motivó que Christophe Krywonis le preguntara si era un "puré al dedo". Además, el francés encontró un pelo en el plato, lo que le terminó haciendo caer la guillotina sobre su cuello.

La situación tampoco le gustó a Donato de Santis, y su paso por el reality no duró mucho más. En la devolución que le dio le dijo "me parece que no estás enterado que Masterchef empezó ya. Necesitamos tener en esta instancia lo máximo para seguir avanzando", y luego lo liquidó: "para mí él no".

Todavía no se sabe si, 10 años después y con mucha experiencia en el medio, como la que vivió en Gran Hermano alimentando a 17 personas más, serán suficientes como para que esta vez Alfa puede ser un chef competitivo que logre ganar el reality por sus talentos como cocinero. Aunque habrá que esperar hasta mayo para comprobarlo.

La incorporación de Wanda como conductora, sumado a estos dos populares probables cocineros, son los ingredientes con los que Telefe nuevamente buscará mantener el liderazgo inobjetable en términos de rating, el cual viene ejerciendo desde ya hace muchos años, pero que en el actual implicó un antes y un después en la disputa.

La exitosa emisión de Gran Hermano logró que El Trece tenga que hacer muchos cambios de planes y hasta terminar su relación con Marcelo Tinelli, el conductor que durante muchos años, con su cartera de productos, impidió que la distancias en la audiencia no sean tan graves como lo son ahora. Aunque el último año, con Canta Conmigo Ahora, no pudo alcanzar lo aspirado y terminó por arreglar su desembarco en América TV.