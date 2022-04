"Ojalá que lo de Tini sea...": el tremendo audio de la ex de Rodrigo De Paul en pleno escándalo

Sigue la polémica. Después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul blanquearan su noviazgo, la atención de todo el mundo se centró en la modelo Camila Homs, madre de los dos hijos del futbolista y su pareja por más de doce años. ¿El motivo? Mientras que desde el entorno del deportista sostienen que la relación se terminó en julio del año pasado, los amigos de Homs no sólo compartieron los amorosos mensajes que De Paul le publicaba en sus redes sociales hasta hace poco tiempo y sostienen incluso que la modelo estuvo todo el mes de marzo viajando a España junto a sus hijos para darse una nueva oportunidad.

Las fotos de la cantante con De Paul y la decisión del futbolista de borrar cada comentario que le escribió a su ahora ex mujer después de julio no hicieron otra cosa que dar por terminada la intención de Homs de revertir la crisis de pareja. Instalada de nuevo en la Argentina, fue cauta a la hora de hacer declaraciones públicas sobre el nuevo romance del padre de sus hijos, aunque le envió un audio "en off" al fotógrafo español que logró las primeras fotos de Tini y el deportista en Ibiza.

"De parte de De Paul no hubo mensaje, pero sí es verdad que de parte de Camila y de la familia de Tini Stoessel me han llamado", reconoció el fotógrafo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen. "Camila me mandó un audio, en el que me dice que la está pasando mal; enojada no estaba, pero sí estaba destrozada sentimentalmente. Tiene esperanzas que De Paul se canse de este rollo o pasatiempo. Tiene esperanzas de que vuelva con su familia, ya que la ha dejado con dos chiquitos", sumó.

Pese a que en sus redes sociales se muestra radiante y retomando su carrera laboral, la modelo guarda bajo siete llaves cómo sobrelleva el blanqueo de De Paul. "Ella lo está pasando bastante mal. Supongo que no querrá que se note, pero lo está pasando mal. No me sorprendió que me mande un audio. Todos hemos pasado por una ruptura amorosa y quieras o no son doce años de relación que puede tener sus subidas o bajadas, pero al final no dejás de querer a una persona u otra de un día para el otro".

"No sé los motivos de la ruptura, si ha habido terceros en discordia o no; son jóvenes los dos y los problemas adentro de casa yo no los puedo evitar", cerró el fotógrafo, en alusión a los rumores que sostienen que De Paul primero intentó mantener un affaire con Eugenia "la China" Suárez (justo semanas antes de que Wanda Nara revelara que la actriz había mantenido un encuentro con Mauro Icardi en París) y luego el acercamiento gradual con Tini.